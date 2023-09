Coup dur pour le XV de France, il dénonce l'erreur de Galthié

Jean de Teyssière

Jeudi soir, le XV de France a difficilement disposé de l'Uruguay à la Décathlon Arena de Villeneuve-d'Ascq (27-12). Le point de bonus offensif a échappé aux Bleus, qui étaient composés de réservistes et qui ne devront pas donner des maux de têtes à Fabien Galthié concernant la concurrence à certains postes. L'ancien international français, Imanol Harinordoquy, estime d'ailleurs que ce choix d'aligner autant de « non-cadres » était une erreur du sélectionneur français.

Jeudi prochain, lors du troisième match de la Coupe du monde face à la Namibie, le XV de France devrait à nouveau voir ses cadres être présents sur le terrain. Au stade Vélodrome, le XV de France aura à cœur de se racheter après le match compliqué face à l'Uruguay. L'ancien international français, Imanol Harinordoquy espère voir un tout autre visage de l'équipe de France.

«Quant à l'équipe de France, elle n'a pas été au niveau espéré»

Dans une interview accordée au Midi Olympique , l'ancien international français, Imanol Harinordoquy, n'a pas été tendre avec les joueurs du XV de France, qui étaient présents sur la pelouse lors du match face à l'Uruguay : « C'est assez paradoxal, mais ce sont les Uruguayens qui m'ont le plus séduit. Ils ont mis du cœur et de l'envie. Ils ont aussi bien joué au rugby. Je dois faire un mea culpa car je n'avais pas donné cher de leur peau. J'ai vraiment été agréablement surpris. Quant à l'équipe de France, elle n'a pas été au niveau espéré. Le constat est cruel: de nombreux joueurs avaient des points à gagner, je pense qu'ils en ont finalement perdu. Les finisseurs devraient rester des finisseurs pour la suite de la compétition. »

«Il y a eu beaucoup de turn-over dans l'effectif, ça n'a pas aidé»