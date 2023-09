Coupe du Monde de rugby : Ce joueur imite Cristiano Ronaldo, ils enragent

Jean de Teyssière

Samedi, la deuxième journée de la Coupe du monde de rugby se poursuivait, avec notamment le match déséquilibré entre le Pays de Galles et le Portugal. Les Portugais ont finalement donné du fil à retordre aux Gallois, même s'ils sont repartis de l'Allianz Riviera de Nice avec une défaite 8-28. Mais le geste à retenir du match est la célébration de l'ailier gallois Louis Rees-Zammit, qui a inscrit le premier essai du match et qui l'a fêté en reproduisant la célébration de Cristiano Ronaldo. Un geste qui n'a pas fait l'unanimité et qui a été expliqué par son auteur.

C'est un geste qui a beaucoup fait parler samedi sur les réseaux sociaux. Lors de Pays de Galles-Portugal, on joue la neuvième minute du match et l'ailier Louis Rees-Zammit marque le premier essai du match pour les Gallois. Évidemment heureux d'avoir marqué, le joueur évoluant aux Gloucester Rugby en Angleterre a reproduit l'iconique célébration de l'attaquant portugais d'Al-Nassr, Cristiano Ronaldo. Un geste qui lui a valu des critiques sur les réseaux sociaux. Certains internautes estimant que ce geste était déplacé, surtout face à des Portugais.

«Quelques-uns de mes amis à la maison voulaient que je fasse cette célébration»

À l'issue du match, dans des propos rapportés par Rugbyrama , Louis Rees-Zammit a été interrogé sur sa célébration, pas fréquente dans le rugby : « Quelques-uns de mes amis à la maison voulaient que je le fasse. Ce sont de grands fans de football, et, évidemment, nous ne jouons pas souvent contre le Portugal. J'ai donc dit que si je marquais, je le ferais pour eux. »

«J'adore Ronaldo, c'est mon idole»