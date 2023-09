Dupont au centre d’une polémique, le XV de France réagit

Axel Cornic

Présent lors du point presse de ce dimanche, Gaël Fickou n’a pas pu échapper aux questions concernant l’affaire qui touche actuellement Antoine Dupont. Le capitaine du XV de France a réagi à la dernière Une du magazine Valeurs Actuelles, ce qui ne semble pas plaire à tout le monde.

Il fallait s’y attendre. Après les différents problèmes de ce début de Coupe, le XV de France voit un autre de ses joueurs défrayer la chronique. Et pas des moindres, puisqu’il s’agit du capitaine Antoine Dupont !

Scandale au XV de France, Galthié a appelé Haouas https://t.co/oOu5nwNZqa pic.twitter.com/0ZWzYiQUcE — le10sport (@le10sport) September 17, 2023

« La France oui, vos valeurs non »

Tout s’est passé sur les réseaux sociaux, avec Jean Dujardin qui a réagi à la Une du dernier numéro de Valeurs Actuelles en écrivant : « La France oui, vos valeurs non. Pas de récupération. Merci ». Une publication repostée par Dupont, qui apparait en gros plan de cette Une vraisemblablement visée à monter les liens entre le rugby et des valeurs de patriotisme ou de bonne éducation. Le magazine a répondu par le biais de son directeur Tugdual Denis, en déclarant : « Nous vous aimions avant, nous vous aimerions après. Parce que chacun a le droit de vous aimer, que chaque journal est libre de ses publications ».

« Il y a beaucoup d’intérêt autour de nous aujourd'hui, mais on est focus sur le rugby et le reste ne nous touche pas »