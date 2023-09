XV de France : Le calvaire est terminé pour lui, son entourage annonce du lourd

Arnaud De Kanel

Pas à son aise lors des deux premiers matchs du XV de France dans cette Coupe du monde, Gabin Villière revient de loin. Gravement blessé depuis 2022, l'ailier toulonnais devrait montrer toute l'étendue de son talent lors des prochaines rencontres de ce Mondial si l'on en croit ses proches.

Après avoir été victime d'une rupture du ligament tibio-fibulaire en mai 2022, d'une double blessure à la main et au péroné lors de son retour contre le Stade Français fin novembre et d'une rechute à la cheville en s'entrainant avec les Bleus en février dernier, Gabin Villière a enfin terminé sa traversée du désert. En difficultés sur les deux premiers matchs du XV de France, l'ailier du RC Toulon continue sa montée en puissance. « Gabin doit persévérer et savoir être encore un peu patient. Ses efforts, son abnégation et sa détermination sans faille vont finir par payer et vont lui redonner la confiance nécessaire pour retrouver ses performances et son meilleur niveau », confiait son entourage à L'Equipe samedi. Pour son ancien entraineur Franck Azéma, Gabin Villière devrait revenir à son meilleur niveau d'ici peu de temps.

«Il a le tempérament pour répondre présent»

« Il est en train de retrouver petit à petit son niveau, mais cela nécessite de passer par plusieurs étapes. Retrouver de bonnes sensations après quasiment un an sans jouer, ça prend du temps. Il est travailleur, consciencieux et il a des cases à cocher petit à petit, notamment les exigences du niveau international. Vu ses performances par le passé avec l'équipe de France, on attend toujours plus de lui, mais il ne faut pas oublier qu'il a besoin de jouer et d'enchaîner. Il a peut-être plus de mal à faire la différence, mais ça n'a jamais été non plus sa qualité numéro 1. À mon avis c'est la dernière étape qui lui reste à franchir, sur les deux-trois ballons qu'il a sur un demi-décalage, comment il va les bonifier et faire avancer l'équipe. Lui aussi est en attente de ça. Sur le reste, le combat, la défense, il a déjà rassuré, sans appréhension aucune. Il a le tempérament pour répondre présent quand il y a une grosse pression. C'est un garçon qui se révèle sur des matches où c'est ric-rac, tendu, costaud, dense... Vous voyez l'idée (rires). C'est sa force d'être incisif sur ce genre de rencontres et elles vont très vite arriver », a assuré le manager de Perpignan pour L'Equipe . Frédéric Michalak, qui l'a côtoyé à Toulon la saison passée, est également un admirateur du joueur.

«Pour la suite de la Coupe du monde, je ne suis pas du tout inquiet»