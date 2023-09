Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Afrique du Sud - Roumanie

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde de rugby se poursuit ce dimanche et elle marque le deuxième match des tenants du titre sud-africains qui seront confrontés à la Roumanie. Dans un groupe où la défaite est interdite, les Springboks veulent écraser la concurrence coûte que coûte.

Le tirage au sort de cette Coupe du monde de rugby 2023 n'a pas été clément pour l'Afrique du Sud. Placés dans le redoutable groupe B aux côtés, notamment, de l'Irlande et de l'Ecosse, les Springboks doivent assumer leur statut de champions en titre. Chose qu'ils ont su faire la semaine passée en écartant non sans mal le XV du Chardon.

Correction attendue des Springboks

Au lendemain de la nouvelle victoire de l'Irlande face aux Tonga (59-16), l'Afrique du Sud veut reconquérir la première place du groupe B, bien que cela soit mathématiquement impossible. Les Springboks veulent surtout s'imposer avec la manière grâce à une équipe remaniée pour continuer d'engranger de la confiance avant de se présenter face à l'Irlande la semaine prochaine pour le choc. Les joueurs de Jacques Nienaber seront confrontés à la Roumanie aujourd'hui et ils veulent uniquement s'imposer largement afin d'aborder au mieux la rencontre face aux Irlandais pour surtout essayer d'éviter le XV de France en quarts de finale. « Il faut prendre un peu de recul avec les matchs de préparation. Je trouve que l’on a tiré beaucoup d’enseignements des matchs de préparation. Trop, certainement. On l’a fait pour la France, pour nous et surtout pour l’Angleterre. On se rend compte aujourd’hui que tous ces enseignements ne sont pas vrais. Tout simplement parce qu’il s’agissait de matchs de préparation qui ne comptaient pour rien, où il n’y avait pas de pression. Maintenant, c’est la Coupe du monde. Et dans ce genre de rendez-vous, il y a beaucoup de pression. On est passés aux choses sérieuses. C’était un match piège contre la cinquième équipe au monde. C’est un pas dans la bonne direction, nous en avions besoin pour sortir de la poule. Notre prochain focus, c’est contre la Roumanie, pas encore l’Irlande. Ensuite, nous allons devoir corriger ce que nous n’avons pas bien réussi aujourd’hui », confiait Jacques Nienaber après la rencontre face à l'Ecosse. Le sélectionneur des Springboks a décidé de faire tourner pour ce match. Le Français Mathieu Raynal donnera le coup d'envoi de cette rencontre à 15h00 sur la pelouse du Matmut-Atlantique de Bordeaux. Elle sera à suivre sur les antennes de France 2 .

Les compositions pour Afrique du Sud - Roumanie

La composition de l'Afrique du Sud : 15. Le Roux ; 14. Williams, 13. Moodie, 12. Estherhuizen, 11. Mapimpi ; 10. Willemse, 9. Reinach ; 7. Smith, 8. Vermeulen, 6. Van Staden ; 5. Orie, 4. Kleyn ; 3. Koch, 2. Mbonambi (cap.), 1. Nche



Les remplaçants sud-africains : 16. Fourie, 17. Kitshoff, 18. Nyakane, 19. Snyman, 20. Wiese, 21. Hendrikse, 22. de Klerk, 23. Kriel.



La composition de la Roumanie : 1. Iulian Hartig 2. Ovidiu Cojocaru 3. Alexandru Gordas, 4. Adrian Motoc 5. Marius Iftimiciuc, 6. Andre Gorin 7. Vlad Neculau 8. Cristian Chirica, (c) 9. Gabriel Rupanu 10. Hinckley Vaovasa, 11. Nicholas Onutu 12. Taylor Gontineac 13. Jason Tomane 14. Tevita Manumua ,15. Marius Simionescu



Les remplaçants roumains : 16. Robert Irimescu, 17. Alexandru Savin, 18. Thomas Cretu, 19. Stefan Iancu, 20. Damian Stratila, 21. Cristi Boboc, 22. Alin Conache, 23. Gabriel Pop