Coupe du monde de rugby : Après l'humiliation, il retrouve le sourire

Jean de Teyssière

Une semaine après la défaite subie face au XV de France en ouverture de la Coupe du monde de rugby (13-27), la Nouvelle-Zélande se devait de réagir et elle l'a très bien fait face à un très faible équipe de Namibie. Au Stadium de Toulouse, les All Blacks ont écrasé les Namibiens, 71-3. Emmenés par leur capitaine, Ardie Savea, ce dernier a réagi après la première victoire de son équipe dans ce Mondial.

Onze essais inscrits, aucun encaissé, seulement trois points concédés et 71 inscrits : la Nouvelle-Zélande a vécu une soirée bien tranquille à Toulouse, vendredi, face à la Namibie. La puissance offensive des All Blacks a martyrisé les joueurs de la Namibie, qui n'auront jamais réussi à exister. La Nouvelle-Zélande lance son Mondial en décrochant le point de bonus offensif et peut sereinement préparer son prochain match face à l'Italie, le 29 septembre prochain.

«Forcément, c'était important de prendre confiance en nous en tant qu'équipe»

Présent en conférence de presse à l'issue de la victoire des All Blacks face à la Namibie (71-3), le capitaine, Ardie Savea, était heureux de la performance de son équipe : « Nous avons très bien travaillé cette semaine à l'entraînement et clairement progressé pour mieux jouer et l'emporter ce soir. Je suis forcément ravi du résultat de l'équipe. Forcément, c'était important de prendre confiance en nous en tant qu'équipe. C'est toujours important d'acquérir un capital confiance dans une Coupe du monde. À partir de ce soir, nous pouvons décompresser un peu car notre prochain match n'est que le 29 septembre. »

«C'est toujours satisfaisant de maintenir l'équipe adverse loin de notre ligne»