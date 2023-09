XV de France : Polémique autour de Galthié, il sort du silence

Axel Cornic

Ces derniers jours Fabien Galthié a fait un petit buzz sur les réseaux sociaux avec une vidéo où on le voit s’adresser de manière assez dure à des jeunes joueurs du Stade Français venus faire une opposition avec le XV de France. Interroge par RMC Sport, l’entraîneur adjoint du club parisien Boris Bouhraoua a tout de suite éteint toute polémique.

Le rugby n’est pas habitué à la surmédiatisation, mais Coupe du monde oblige il fait la Une de l’actualité et chaque geste ou parole du XV de France est scruté de près. Il n’a donc pas fallu attendre longtemps pour voir une vidéo de Fabien Galthié faire le tour des réseaux et soulever une petite polémique.

Il annonce une grande nouvelle pour le XV de France https://t.co/CXecCrd60u pic.twitter.com/vPNsSzMwU7 — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

Le bad buzz de Fabien Galthié

Dans cette vidéo, on voit le sélectionneur du XV de France diriger une opposition entre ses joueurs et des jeunes du Stade Français. Le ton est sec, les mots assez durs, puisque Fabien Galthié a notamment lancé : « Mettez-moi les meilleurs joueurs en receveur, arrêtez de me mettre des peintres ». Des mots qui ont suscité une vive réaction sur les réseaux sociaux, puisque certains se sont demandés comment il a pu s’adresser de la sorte à des jeunes joueurs, qui plus est venus aider les Bleus à se préparer pour leur match face à la Namibie.

« Je peux vous dire que ce serait une belle erreur de résumer tout ce qui s’est passé depuis lundi dernier avec ces quelques mots »

Invité de l’émission Bartoli Time ce dimanche, Boris Bouhraoua a tenu à mettre les choses au clair, assurant qu’il n’y avait absolument aucun problème. « C’était important pour moi de prendre la parole parce que je trouve injuste ce qui se passe, et cette polémique. J’ai eu la chance d’être là ce (dimanche) matin. J’étais à côté de Fabien et je peux vous dire que ce serait une belle erreur de résumer tout ce qui s’est passé depuis lundi dernier avec ces quelques mots » a expliqué l’entraîneur adjoint du Stade Français.

« Fabien, on le connaît très bien, c’était vraiment de la boutade »