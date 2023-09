Victime de racisme, une star du XV de France raconte

Thibault Morlain

Aujourd’hui, le racisme est un véritable fléau dans notre société et beaucoup ont déjà pu expérimenter cette situation. C’est notamment le Gaël Fickou. Aujourd’hui, c’est une star du XV de France, mais il y a quelques années maintenant, le joueur du Racing 92 a grandi du côté de La Seyne-sur-Mer. Et c’est là que Fickou a pu connaitre le racisme de la part des forces de l’ordre comme il a pu l’expliquer.

Aux côtés d’Antoine Dupont notamment, Gaël Fickou est l’une des grandes stars du XV de France. Il est aujourd’hui l’un des visages de l’équipe de Fabien Galthié qui dispute la Coupe du monde de rugby. Mais avant d’en arriver là, le joueur du Racing 92 également passé par le Stade Français et le Stade Toulousain est passé par différentes étapes. Tout a commencé du côté de La Seyne-sur-Mer. C’est là-bas que Fickou a grandi. Mais tout n’a pas été simple pour l’actuel joueur du XV de France, lui qui a notamment dû faire avec le racisme des forces de l’ordre lors des contrôles de police.

« C’est une réalité »

Ce lundi, pour Sud Ouest , Gaël Fickou est revenu sur l’un des passages de son autobiographie où il parle de ce racisme. Le joueur du XV de France explique alors : « C’est une réalité. Mais il faut se mettre des deux côtés. Celui des citoyens mais aussi celui des policiers qui vivent aussi pas mal de choses : quand tu rentres dans un quartier et que tu te fais insulter H24, ce n’est pas simple. Il faut que ça change dans les deux sens. Que les jeunes cessent de faire des conneries et que la police réponde de manière différente ».

« Ce n’était pas simple tous les jours mais j’étais très heureux »