XV de France : Galthié au coeur de la polémique, un proche monte au créneau

Voilà certainement une histoire dont Fabien Galthié se serait bien passé à quelques heures de la rencontre entre le XV de France et la Namibie en Coupe du monde de rugby. En effet, le sélectionneur des Bleus a été filmé en train de prononcer des mots très durs, pour certains, à l’occasion d’un entraînement avec les jeunes du Stade Français. Mais au coeur de cette polémique naissante, Galthié peut compter sur certains soutiens.

Lors d’un entraînement avec les jeunes du Stade Français, Fabien Galthié n’a pas hésité à élever la voix. Au point de dépasser les bornes ? Ces dernières heure, cette séquence du sélectionneur du XV de France fait énormément réagir et on peut alors l’entendre dire aux joueurs qu’il dirige : « Mettez-moi les meilleurs joueurs en receveur, arrêtez de me mettre des peintres. Mettez-moi des mecs réveillés, pas les mecs qui dorment en receveurs ! Un mec qui sait jouer au ballon, un mec adroit, pas un manchot ».

« Peintres, ce n’est pas péjoratif »

Ancien adjoint de Fabien Galthié à Toulon et au Stade Français, Fabrice Landreau connait bien le sélectionneur du XV de France. Et concernant les mots employés, il a alors volé au secours de Galthié, confiant au Parisien : « Fabien, ce n’est pas un gueulard ou un sanguin, comme Bernard Laporte par exemple. J’ai pris des soufflantes avec lui au Stade Français, heureusement qu’il n’y avait pas de caméra. Peintres, ce n’est pas péjoratif, il aurait pu dire loulous ou poulet de grains, ça n’avait rien de méchant au fond. C’est un entraînement comme plein d’autres chaque semaine dans le rugby où les gars se font un peu brancher après un ou deux trucs ratés. Je ne comprends pas cette polémique et pourquoi on s’en prend à Fabien ».

« J’ai connu bien pire et avec d’autres entraîneurs que lui »