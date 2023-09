Danger pour le XV de France, il tire la sonnette d’alarme

Axel Cornic

La dernière rencontre de la poule A de cette Coupe du monde n’a décidément pas plu aux supporters du XV de France. Face à un Uruguay qui semblait largement prenable, les hommes de Fabien Galthié ont éprouvé les plus grandes difficultés (27-12), avec la plupart des cadres qui avaient été mis au repos.

Que s’est-il passé ? Face à l’Uruguay, Fabien Galthié a décidé d’aligner une équipe largement modifiée, avec les joueurs qui n’avaient pas disputé la première rencontre contre les All Blacks. Pas d’Antoine Dupont ou encore de Gaël Fickou, place à des nouveaux visages... qui n’ont pas convaincu.

L’Uruguay freine la France

Trop brouillon, le XV de France n’a jamais semblé avoir une domination totale sur l’Uruguay, qui pointe actuellement à la 17e place du ranking World Rugby. Il y a certes une victoire au final, mais en plus d’une très mauvaise prestation les Bleus ratent le point de bonus, qui pourrait bien compter à la fin des matchs de poule. Certains pessimistes craignant même une catastrophe, avec la France qui pourrait être éliminée avant les quarts de finale de sa propre Coupe du monde.

« C’est la première bouillie de l’ère Galthié »

Au micro de RMC Sport , Vincent Moscato est revenu sur cette prestation du XV de France. « Ce n’est pas très grave à la limite ce genre de bouillie, il faut l’analyser » a expliqué l’ancien talonneur, dans son émission Le Super Moscato Show . « Quand t’as pas tes cadres, automatiquement ce n’est pas la même chose, tu rames, tu batailles. C’est la première bouillie de l’ère Galthié ».

« Quand on a fait le Grand Chelem on était d'un autre niveau »