XV de France : Un raté historique est dénoncé avec Fabien Galthié

Malgré la victoire (27-12), le XV de France n’échappe pas aux critiques après avoir affronté l’Uruguay jeudi. Les hommes de Fabien Galthié ont livré une faible prestation, manquant de discipline, et sont désormais attendus pour leur prochain match le 21 septembre afin d’oublier ce que certains considèrent comme « la plus petite prestation » de l’ère Galthié.

Que ce fut difficile contre l’Uruguay (27-12). Si les Bleus l’ont emporté peur leur deuxième match de la Coupe du monde jeudi sur la pelouse du stade Pierre Mauroy, les critiques sont encore nombreuses après la copie rendue par les hommes de Fabien Galthié, qui a pour sa part préféré retenir l’essentiel malgré le niveau affiché par le XV de France. « C'est vous qui employez le mot décevant. Moi je suis satisfait de la victoire , assurait le sélectionneur tricolore à la presse. Encore une fois, les joueurs sont rentrés frustrés aux vestiaires, l'équipe voulait faire mieux, je pense. On va travailler dessus pour comprendre les points d’amélioration. » Fabien Galthié n’a pas été habitué à obtenir une victoire aussi pénible à aller chercher, et aux yeux d'Emmanuel Massicard, il s’agit même de « la plus petite performance » des Bleus depuis l’arrivée du sélectionneur en 2019.

« On est dans un sentiment bizarre après ce match »

« Fabien Galthié se satisfait de la victoire. Il ne revient pas sur la frustration et la déception, il ne veut pas juger les joueurs. Il dit simplement que les joueurs sont frustrés et qu’il comprend leur frustration. Mais lui même et le staff ne veulent pas rentrer dans ce petit jeu qu’a lancé la presse. Il dit qu’il connait trop bien le rugby et la seule chose qu’il veut retenir c’est la victoire. Il y avait un contraste énorme entre Fabien Galthié et Anthony Jelonch et les Uruguayen qui avaient joué le match de leur vie et ils débordaient de joie. Les Français étaient frustrés mais ça ne transpirait pas dans leurs propos. On est dans un sentiment bizarre après ce match », confie le rédacteur en chef du Midi Olympique dans La Troisième Mi-Temps.

« Il n’y a pas de doute : c’était la plus petite prestation des Bleus depuis le début de l’ère Galthié »