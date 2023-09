Les All Blacks mettent la pression, le XV de France annonce la couleur

Thibault Morlain

Après sa défaite en ouverture de la Coupe du monde face au XV de France, la Nouvelle-Zélande avait réussi à relever la tête. Et de quelle manière. En effet, les All Blacks avaient giflé la Namibie, infligeant une très sévère défaite à leurs adversaires (71-3). C’est désormais le XV de France de Fabien Galthié qui va affronter les Namibiens. Les Bleus arrivent-ils alors avec la pression suite à ce résultat de la Nouvelle-Zélande, Matthieu Jalibert a annoncé la couleur à ce sujet.

Si le XV de France a deux victoires en deux matchs dans cette Coupe du monde de rugby, les joueurs de Fabien Galthié ne se sont toutefois toujours pas imposés avec le point de bonus offensif. Mais face à la Namibie, les Bleus auront l’occasion de remédier à cela. En effet, l’adversaire du XV de France enchaine les claques en Coupe du monde et ça a encore été le cas face à la Nouvelle-Zélande il y a quelques jours. Les All Blacks se sont amusés face aux Namibiens, inscrivant 11 essais pour signer une très large victoire (71-3).

« On n'a pas pour objectif de marquer plus qu'eux ou d'envoyer un message »

Ce score de la Nouvelle-Zélande est-il alors dans la tête des joueurs du XV de France avant d’affronter la Namibie ? Rapporté par L’Equipe , Matthieu Jalibert a assuré que ce résultat n’avait aucun impact sur eux : « Les All Blacks ont fait un gros match mais on n'a pas pour objectif de marquer plus qu'eux ou d'envoyer un message ».

« Ce qu'on veut, c'est faire un match complet »