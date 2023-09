XV de France : Victor Hugo, La Fontaine… La folle anecdote sur Galthié

Thibault Morlain

Sélectionneur du XV de France depuis 2020, Fabien Galthié arrive à tirer le meilleur de ses joueurs pour atteindre le plus haut niveau. On l’a d’ailleurs encore vu lors du match d’ouverture de la Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande. Mais comment Galthié arrive-t-il autant à motiver ses troupes ? Le secret a peut-être été dévoilé et c’est un certain Fabrice Luchini qui a donné la réponse.

Après deux victoires face à la Nouvelle-Zélande et l’Uruguay, le XV de France va poursuivre sa Coupe du monde avec une rencontre dans quelques jours face à la Namibie. En attendant ce rendez-vous, certaines coulisses de la sélection ont été dévoilées et notamment les discours de motivation de Fabien Galthié. Quelles sont alors les méthodes du sélectionneur du XV de France avec ses joueurs ?

Le XV de France est prévenu, l’Afrique du Sud rappelle son arme fatale https://t.co/1Ot7G6ak0Z pic.twitter.com/alWANxwDil — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

Luchini et sa rencontre face Galthié

Comédien français, Fabrice Luchini a livré une anecdote ce lundi au micro de France Inter à propos de sa première rencontre avec Fabien Galthié, le sélectionneur du XV de France. Il dévoile alors : « Yannick Alleno me présente Fabien Galthié. Je ne vois pas trop qui c’est, raconte Luchini au micro de France Inter. Je vois des lunettes zarbis, mais je ne vois pas qui c’est. Et Fabien Galthié dit: « Je vais vous dire un truc Luchini, certains jours de match, je réunis tous mes joueurs et je leur mets vos posts Instagram sur Victor Hugo ou sur La Fontaine. Je les mets et je dis : alors, avant de jouer, regardez, c’est ça la France ! ». Je rêve ».

« Ils se sont barrés quand j’ai proposé de la faire »