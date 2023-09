XV de France : Wembanyama attend la France en finale

Florian Barré

Alors que le XV de France se prépare pour affronter la Namibie ce jeudi soir à 21h, au Stade Vélodrome de Marseille, Victor Wembanyama a apporté son soutien aux hommes de Fabien Galthié. Concentré sur sa nouvelle vie aux États-Unis, le numéro un de la dernière draft va effectuer ses débuts en NBA très prochainement. Pour autant, il n’oublie pas d’où il vient. Interrogé par le 10sport, Wemby assure qu’il espère être présent derrière sa télévision pour supporter son pays en finale de la Coupe du monde.

Ce lundi a eu lieu la projection en avant-première du documentaire « UN1QUE », produit par Canal+ et qui sortira le 8 octobre prochain, retraçant la dernière année de Victor Wembanyama, de son arrivée aux Mets 92 à la Draft 2023. En aval, le prodige français a pu se confier auprès de la presse française pour la première fois depuis de nombreuses semaines et est revenu sur de nombreux sujets actuels, notamment la Coupe du monde de rugby. Une compétition qu’il suit de loin du fait qu’il se soit éloigné du reste du monde.

Wembanyama donne rendez-vous au XV de France

Très attaché à ses racines, Wemby a avoué soutenir la France, peu importe le sport ou la discipline dont il s’agit. Pour autant, le cadre actuel empêche la jeune superstar d’être pleinement concentrée sur ce qu’il se passe autour de lui : « Même si je regarde une compétition de bobsleigh demain et qu’il y a la France, je serai derrière la France ! Peu importe la discipline, je soutiens toujours la France, surtout si c’est une finale et qu’il y a un titre à la clé. » a-t-il concédé auprès du 10sport . « Mais ces derniers mois, je me suis coupé du monde et je n’ai pas suivi l’actualité. Je sais qu’il y a la Coupe du monde de rugby, et si la France est en finale, je regarderai sûrement. »

Wemby préfère le foot au rugby