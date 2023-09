Coupe du monde de Rugby : Le XV de France fait un clin d’œil à l’OM !

Alexis Brunet

Après avoir évolué au Stade de France, puis au stade Pierre-Mauroy, le XV de France va fouler la pelouse du stade Vélodrome pour le troisième match de son groupe, face à la Namibie. L'enceinte marseillaise est connue pour son ambiance de folie lors des matches de l'OM, mais sa réputation a dépassé le cadre du football. En conférence de presse, Charles Ollivon a raconté quelques souvenirs savoureux au sujet du Vélodrome.

Pour assister à une rencontre du XV de France lors de cette Coupe du monde, il n'est pas nécessaire de se rendre à Paris. Bien que le match d'ouverture se soit déroulé au Stade de France, les partenaires d'Antoine Dupont ont migré par la suite au stade Pierre-Mauroy à Lille. Les joueurs de Fabien Galthié vont même connaître une troisième enceinte différente en trois matches, puisqu'ils affronteront la Namibie, jeudi soir au stade Vélodrome, à Marseille.

Charles Ollivon a eu les frissons au Vélodrome

Il y a de fortes chances pour que l'ambiance soit folle au stade Vélodrome ce jeudi. L'enceinte marseillaise est bien connue pour être en feu lors des matches de l'OM, et bien cela ne devrait pas changer avec la venue du XV de France. En conférence de presse, Charles Ollivon, le troisième ligne français a d'ailleurs confié avoir déjà eu les frissons au Vélodrome. « Le Vélodrome parle à tout le monde, tout le monde connaît l'ambiance qui règne ici avec l'Olympique de Marseille. Tout le monde a vu aussi en novembre l'ambiance incroyable qu'il y avait pour le match contre l'Afrique du Sud (30-26), je crois que ça parle a tout le monde. Nous, les joueurs, en avons eu les frissons. »

«J'ai l'impression des fois que le terrain tremble un peu»