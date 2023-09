XV de France : C’est enfin l’heure de gloire pour Danty ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le XV de France affrontera la Namibie jeudi soir pour son troisième match dans cette Coupe du Monde, l'occasion pour Fabien Galthié de compter sur plusieurs retours majeurs dans sa composition de départ, à commencer par celui de Jonathan Danty qui pourrait faire la différence en faveur des Bleus.

Après avoir déjà battu les All Blacks (27-12) et l'Uruguay (27-12), le XV de France va continuer sa route dans cette Coupe du Monde 2023 avec un troisième match important jeudi soir, à Marseille, contre la Namibie. Pour l'occasion, Fabien Galthié pourra compter sur les retours très attendus de Cyril Baille à l'avant, ainsi que celui de Jonathan Danty. Forfait pour les deux premières rencontres des Bleus, le centre de La Rochelle débutera ce troisième match et sera forcément attendu au tournant pour dynamiser le jeu du XV de France.

Le XV de France monte au créneau pour la polémique Galthié https://t.co/6vShDDfkiU pic.twitter.com/XboxyMYcOO — le10sport (@le10sport) September 19, 2023

Galthié attendu beaucoup de Danty

Interrogé en conférence de presse mardi, Fabien Galthié a d'ailleurs confié tout le bien qu'il pensait de Jonathan Danty et de son rôle majeur au sein de son équipe : « Je ne peux pas le caser dans un profil de joueur, c'est quelqu'un de très important. En défense, en attaque, dans le jeu sans ballon, il est important. C'est quelqu'un qui a aidé notre équipe a se construire », assure l'entraîneur du XV de France, qui attend donc beaucoup de ce retour de Danty, forfait pour les deux premiers matchs en raison d'une blessure aux ischio-jambiers.

« Il fait vraiment du bien »