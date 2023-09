Le XV de France retrouve ses stars, Galthié exulte

Axel Cornic

Face à la Namibie ce jeudi, les stars sont de retour avec Antoine Dupont, Matthieu Jalibert ou encore Gaël Fickou. Mais la véritable bonne nouvelle concerne les retour de Jonathan Danty et de Cyril Baille, qui n’ont pas disputé la moindre minute en cette Coupe du monde pour cause de blessure.

Leur Coupe du monde commence vraiment maintenant. Cadres du XV de France depuis plusieurs années, Jonathan Danty et Cyril Baille se sont blessés lors des matchs de préparation et pour le moment il n’ont donc pas joué en ce Mondial. Mais l’attente est finie, puisqu’il seront titulaire pour la troisième rencontre française en cette poule A, face à la Namibie (jeudi, 21h).

« Ce sont des joueurs très importants à leur poste, avec une expérience importante »

Forcément, Fabien Galthié était très content de pouvoir récupérer Danty ainsi que Baille. « Ce sont des joueurs qui depuis quatre ans sont régulièrement titulaires avec nous, ils ont été de quasiment toutes les batailles avec nous, notamment le Grand Chelem. Ce sont des joueurs très importants à leur poste, avec une expérience importante » a expliqué le sélectionneur du XV de France, lors de la conférence de presse de ce mardi.

« Chaque individu va apporter par son profil »