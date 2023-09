Coupe du monde de Rugby : Une révolution est au programme ?

Axel Cornic

Le rugby est un sport en pleine expansion depuis quelques années, avec notamment une hausse des licenciés selon World Rugby. Pourtant, il reste un sport assez fermé aux nouveautés et surtout aux nouveaux pays, puisqu’on retrouve très souvent les mêmes équipes dans le dernier carré de la Coupe du monde.

Le 8 septembre dernier a été lancée la dixième Coupe du monde de l’histoire, avec les meilleures nations de la planète rugby qui sont arrivées en France pour se disputer le trophée Webb Ellis. Pour le moment il n’y a eu que cinq nations qui ont eu la chance de soulever cette coupe et ce sont souvent les mêmes avec l’Angleterre, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud et la France.

Coupe du monde de Rugby : Le XV de France s’est fait peur https://t.co/yCVuid798R pic.twitter.com/Ro5jn2Xobo — le10sport (@le10sport) September 19, 2023

Le rugby, un sport communautaire

Car le rugby est clairement un sport fermé, avec souvent les mêmes équipes qui se retrouvent pour se disputer la suprématie mondiale ou même continentale, avec le Tournoi des 6 Nations ou le Rugby Championship. World Rugby a annoncé juste avant le Mondial une augmentation de 26 % des licenciés évoquant des grosses sommes investies pour développer la discipline dans des pays comme la Belgique, l’Espagne ou encore le Nigeria… mais aucun n’est finalement invité à la fête. Des changements sont réclamés par ces pays dits mineurs, mais de là à les voir être appliqués on en est encore très loin.

Gatland rêve d’une Coupe du monde à 24