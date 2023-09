XV de France : Galthié tente une comparaison improbable !

Alexis Brunet

Ce jeudi, le XV de France va disputer son troisième match de Coupe du monde face à la Namibie au stade Vélodrome. À cette occasion, Fabien Galthié a décidé de faire plusieurs changements dans sa composition, par rapport à la rencontre face à l'Uruguay. Les cadres seront de retour, mais le sélectionneur français ne mise pas sur ses titulaires, mais plutôt sur l'adaptabilité, allant même jusqu'à citer Charles Darwin.

Après avoir disputé le match d'ouverture de la Coupe du monde au Stade de France, puis affronté l'Uruguay au Stade Pierre Mauroy, le XV de France va maintenant essayer de s'offrir la victoire sur la pelouse du Stade Vélodrome. Les coéquipiers d'Antoine Dupont affrontent la Namibie ce jeudi à 21H, pour le compte de leur troisième match de poule. Pour le moment la France compte deux victoires, mais elle devra prouver et faire bien mieux que face à l'Uruguay.

Galthié cite Darwin

À l'occasion de la rencontre face à la Namibie, Fabien Galthié a annoncé sa composition, et les cadres sont de retour. Même si des joueurs comme Antoine Dupont ou bien Cyril Baille sont des gages de qualité, ce n'est pas sur cela que mise le sélectionneur. L'ancien entraîneur du RC Toulon préfère miser sur l'adaptabilité, et pour l'occasion il s'est même servi d'une théorie de Charles Darwin pour justifier sa méthode en conférence de presse. « Notre méthode est basée sur l’adaptabilité. On s’adapte et on lit en fonction des échéances. Vous savez, c’est la théorie de Darwin : ce sont les espèces les plus intelligentes qui s’adaptent. »

12 changements par rapport à l'Uruguay

Pour affronter la Namibie, Fabien Galthié a décidé d'opérer 12 changements par rapport au match face à l'Uruguay. Il n'y a que Cameron Woki, Antony Jelonch et Louis Bielle-Biarrey qui conservent leur place de titulaire. Cela sera surtout l'occasion de revoir Cyril Baille, de retour après sa blessure, mais aussi Jonathan Danty qui s'était aussi blessé, lors du dernier match préparatoire.