«C'est comme être parent», le XV de France balance sur Galthié et Dupont

Axel Cornic

De retour pour le troisième match du XV de France dans cette phase de poules, Antoine Dupont a quitté ses coéquipiers plus tôt que prévu face à la Namibie (96-0). Touché au visage, la star française souffre d’une fracture maxillo-zygomatique et s’est récemment faite opérer, ce qui laisse penser à un possible retour lors d’un éventuel quart de finale.

Décidément, Fabien Galthié a des sacrés maux de tête depuis quelques semaines. Après avoir perdu Romain Ntamack et Paul Willemse sur forfait, puis vu se blesser Jonathan Danty, Cyril Baille ou encore Julien Marchand, le sélectionneur du XV de France a perdu son capitaine. Antoine Dupont s’est en effet blessé à son tour face à la Namibie et devrait rater au moins le prochain match de la poule A face à l’Italie.

EXCLU - XV de France : Dupont «ne fait pas les différences qu’il faisait par le passé» https://t.co/aWfSqnaMGP pic.twitter.com/hQjLc5WJUb — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Galthié a rendu visite à Dupont

Le Parisien a révélé que dans la nuit de jeudi à vendredi, Dupont a reçu la visite de Galthié à l’hôpital. Il serait arrivé vers 2h30 et aurait passé une heure au chevet de son demi-de-mêlée, afin de le rassurer. Ce dernier aurait en effet vécu des moments assez durs suite à sa blessure, craignant véritablement devoir faire une croix sur la suite de la Coupe du monde.

« Gagner des matchs est très important, mais les joueurs sont comme votre famille »