Coupe du monde de Rugby : Une star du XV de France a vécu une soirée un peu trop arrosée

Axel Cornic

Partenaire de la Fédération française de rugby, Parions Sport a publié une vidéo assez décalée avec certaines des stars du XV de France impliquées dans cette Coupe du monde. C’est le cas du troisième-ligne et vice-capitaine Charles Ollivon, qui a raconté une anecdote de soirée assez surprenante.

Premier capitaine de Fabien Galthié en 2019, Charles Ollivon est passé par des hauts et des bas ces quatre dernières années. Confronté à plusieurs blessures il a même songé à un moment mettre un terme à sa carrière, mais il est de retour plus fort que jamais avec notamment un doublé lors de la large victoire du XV de France sur la Namibie (96-0).

EXCLU - XV de France : Dupont «fait partie des meilleurs, mais...» https://t.co/Wuvo46HCpf pic.twitter.com/h6QHRTQzHV — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

Sans Dupont, Ollivon devient capitaine

Le joueur du RCT a pris un tout autre rôle ces dernières heures, avec la blessure d’Antoine Dupont. Dans l’attente du retour du demi de mêlée, qui pour le moment n’a pas été officiellement annoncé, Charles Ollivon est en effet devenu le capitaine du XV de France. Il était en tout cas présent aux côtés de Fabien Galthié lors de la conférence de presse d’après-match, le 21 septembre dernier.

« C’était en rentrant de bringue, on est passés à côté des forains... »