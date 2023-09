Dupont, Ntamack... Tout a changé pour le XV de France

Axel Cornic

Grand favori il y a encore quelques mois, le XV de France a vu toutes ses certitudes s’effondrer en cette Coupe du mode. Le forfait de Romain Ntamack a en effet été un sacré coup dur, mais la récente blessure d’Antoine Dupont n’a pas arrangé les choses et le doute entoure toujours son avenir dans la compétition, même si le staff français pense pouvoir le récupérer pour un éventuel quart de finale.

Extrêmement performant depuis deux ans, le XV de France avançait à grands pas vers un potentiel premier titre mondial. Mais il s’est éloigné brusquement lors de la grave blessure de Romain Ntamack à quelques semaines du début de la compétition et les espoirs français ont pris un nouveau coup lors de la dernière rencontre face à la Namibie (96-0), avec la blessure au visage d’Antoine Dupont.

EXCLU - XV de France - Dusautoir : «Je ne comprends pas trop cette panique» https://t.co/G9zEMJta7O pic.twitter.com/vLlKtO1eZH — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

« L’ambiance dans le vestiaire était différente de celle où nous avions perdu Ntamack »

Dans les colonnes du Daily Mail , Shaun Edwards est revenu sur les instants qui ont suivis ces deux blessures, évoquant deux ambiances différentes. « L’ambiance dans le vestiaire était différente de celle où nous avions perdu Romain Ntamack il y a quelques semaines. Tout le monde savait que Romain était absent pendant sept ou huit mois et la nouvelle a vidé la salle. Cette fois, c'était différent » a expliqué le spécialiste de la défense du XV de France.

« Une blessure comme celle-là nécessite toujours une intervention chirurgicale »