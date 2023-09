Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Angleterre - Chili

Arnaud De Kanel

Nation phare du rugby mondial, l'Angleterre réalise un début de Coupe du monde idéal. Tout se déroule parfaitement pour le XV de la Rose qui fait face à l'adversaire supposé le plus faible de ce groupe D, à savoir le Chili, ce samedi 23 septembre (17h45).

Il ne faut jamais trop vite enterrer l'Angleterre et les hommes de Steve Borthwick le démontrent parfaitement depuis le début de cette Coupe du monde de rugby. Au plus bas avant le Mondial, le XV de la Rose s'arrache et compte déjà deux victoires à son actif face aux deux adversaires les plus redoutables de ce groupe D. Les Anglais pourraient quasiment s'assurer de finir premier de leur poule s'ils venaient à battre le Chili avec le bonus ce samedi 23 septembre.

L'Angleterre doit montrer beaucoup plus

Bien qu'elle ait gagné face à l'Argentine (27-10) et au Japon (34-12), l'Angleterre n'a pas montré grand chose dans le jeu. Ce XV de la Rose n'est pas beau à voir mais il n'en reste pas moins très efficace. « Contre l’Argentine, ils ont été dans l’incapacité de marquer un seul essai, ce qui montre la pauvreté de leur jeu. […] Cette équipe n’a pas montré grand-chose, elle est en difficulté depuis le dernier Mondial. Ils ont quand même l’air bien physiquement. Mais il va falloir qu’il montre autre chose s’ils veulent aller loin dans la compétition. En l’état, ça ne suffira pas », confiait notamment Imanol Harinordoquy à propos de l'Angleterre. Et ça gronde également du côté du Royaume... « S’il vous plaît, donnez aux supporters une petite bouffée d’optimisme : faites plus de quatre temps de jeu avant de taper dans le ballon ! Je ne suis pas sûr de pouvoir continuer à regarder, c’est vraiment trop ennuyeux », avait lâché Jeremy Guscott.

Pour autant, Steve Borthwick est satisfait de ses joueurs et il s'attend à une montée en puissance. « Si l'Angleterre est une équipe faible ? Ce n’est pas mon opinion de l’équipe, et ça ne l’a jamais été. Cette opinion est partagée dans la presse. Moi je pense que nous avons des joueurs fantastiques. J’ai confiance en eux. Vous allez voir cette équipe se développer, acquérir de la confiance et être performante au plus haut niveau. C’est une chance de bosser avec ce groupe. Nous sommes prêts pour ce tournoi, nous avons beaucoup de qualités. On va jouer contre le Chili, et nous ne pensons qu’à ça désormais », assurait le sélectionneur du XV de la Rose après la victoire face au Japon. Face à l'équipe la moins bien classée de ce tournoi, l'Angleterre est donc dans l'obligation de montrer beaucoup plus. Réponse en fin d'après-midi...

Horaire et diffusion TV du match Angleterre-Chili

Le coup d'envoi sera donné à 17h45 depuis le Stade Pierre Mauroy de Lille. Il faudra se brancher sur M6 pour visionner cette rencontre. Le Sud-Africain Jaco Peyper, arbitre du match d'ouverture entre le XV de France et les All Blacks, sera au sifflet.

Les compositions pour Angleterre-Chili

La composition de l'Angleterre : 15. Smith ; 14. Arundell, 13. Daly, 12. Lawrence, 11. Malins ; 10. Farrell (cap.), 9. Care ; 7. Willis, 8. Vunipola, 6. Ludlam ; 5. Martin, 4. RIbbans ; 3. Sinckler, 2. Dan, 1. Rodd.



Les remplaçants anglais : 16. Walker, 17. Marler, 18. Stuart, 19. Chessum, 20. Earl, 21. Youngs, 22. Ford, 23. Marchant.



La composition du Chili : 15. Urroz ; 14. Game, 13. Saavedra, 12. Garafulic, 11. Velarde ; 10. Fernandez, 9. Videla ; 7. Silva, 8. Escobar, 6. Sigren (cap) ; 5. Eissmann, 4. Saavedra ; 3. Dittus, 2. Bohme, 1. Lues.



Les remplaçants chiliens : 16. Ayarza, 17. Carvallo, 18. Martinez, 19. Orchard, 20. Huete, 21. Gurruchaga, 22. Lastra, 23. Dussaillant.