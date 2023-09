EXCLU - XV de France : «Jalibert n’a jamais endossé ce costume de patron»

Axel Cornic

Grand nom du XV de France et du rugby tricolore, Imanol Harinordoquy a répondu à nos questions à l’occasion de l’évènement XV de Légende organisé par Canon, fournisseur officiel de la Coupe du monde 2023. L’ancien troisième-ligne aux 82 sélections a notamment analysé pour Le10sport la blessure de Romain Ntamack et les capacités de son remplaçant Matthieu Jalibert, de mener le jeu de l’équipe de France

Qu’avez pensé de cette blessure de Romain Ntamack, juste avant la Coupe du monde ?



C’est le lot de toutes les équipes qui jouent une Coupe du monde, il y a toujours des risques et les autres nations ont également eu leur lot de blessures. Plus on fait de matchs amicaux, plus il y a de risques de blessure. Il y avait quand même quatre matchs avant la Coupe du monde, c’était peut-être beaucoup.

Est-ce que cela a compliqué les choses pour le XV de France, considéré avant ce forfait comme le grand favori de la Coupe du monde ?



Romain c’est quand même le joueur incontournable en numéro 10 avec le XV de France depuis maintenant quatre ans, c’est un joueur qui rassure. Ça a été un coup dur pour l’équipe, mais ils ont une Coupe du monde à jouer. Il y a d’autres blessés, il y en aura encore, d’autres qui reviennent... mais c’est sûr qu’on a toujours besoin des cadres et il ne faudrait pas en perdre d’autres.

Désormais, Fabien Galthié semble vouloir tout miser sur Matthieu Jalibert. Vous pensez qu’il peut mener les Bleus jusqu’au bout en ce Mondial ?



Jalibert n’a jamais endossé ce costume de patron, surtout dans un schéma de jeu où il faut rester très propre. C’est un joueur qui aime porter le ballon, qui est créatif, est-ce que ça correspond au jeu de l’équipe de France ? On aura la réponse par la suite, mais en tout cas il a répondu de la meilleure des façons aux attentes pour le moment. Je pense qu’il a rassuré les joueurs autour de lui et il n’y a pas eu une nation qui a été championne du monde sans un grand numéro 10, on aura donc besoin d’un grand Jalibert.