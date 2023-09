XV de France - Blessure de Dupont : Cette annonce qui va faire polémique

Jean de Teyssière

L'image de ce France-Namibie qui sera retenu n'est pas le tableau d'affichage historique des Bleus (96-0), mais bien la sortie sur blessure d'Antoine Dupont, après un choc tête contre tête avec le capitaine de la Namibie, Johan Deysel. Le Français souffre d'une fracture maxillo-zygomatique et sa participation - ou non - à la suite de cette Coupe du monde ne sera visible que d'ici la fin du week-end. Interrogé sur ce fait de jeu, le sélectionneur de la Namibie, Allister Coetzee a eu une réaction qui devrait faire polémique...

Antoine Dupont est sorti tête basse, semblant sécher ses larmes, puis les mains sur la tête, en direction des vestiaires du stade Vélodrome. Après avoir passé le protocole commotion, le Toulousain est allé passer des examens à l'hôpital de Marseille pour déterminer la gravité de sa blessure. Les mots du sélectionneur de la Namibie, Allister Coetzee ne risque pas de calmer les quelques internautes publiant des injures sur les réseaux sociaux de Johan Deysel...

Dupont victime d'une fracture maxillo-zygomatique

Le XV de France a publié les résultats des examens passés par Antoine Dupont à l'hôpital de Marseille vendredi soir après sa blessure et les résultats n'ont pas été rassurants. Antoine Dupont est victime d'une fracture maxillo-zygomatique et si pour le moment, il reste à disposition de l'équipe de France, son cas va évoluer d'ici la fin du week-end et un constat définitif sera alors apporté, quant à la suite de la Coupe du monde d'Antoine Dupont...

«C’est le jeu. Dupont n’est pas l’homme le plus grand du monde»