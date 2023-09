Dupont blessé, possiblement forfait… La France retient son souffle

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Ce jeudi soir à Marseille les Bleus ont corrigé la Namibie et se sont offert la plus large victoire dans l’histoire. Une soirée de record ternie par la blessure, probablement grave, d’Antoine Dupont, sorti à la 45ème minute après un coup sur la mâchoire.

Ils ont fait le taf ! C’était la mission du soir. Infliger à la Namibie une lourde défaite, retrouver le bonheur de marquer des essais, plein d’essais, et rester solide en défense. Sur ça, les Bleus n’ont pas manqué le rendez-vous et empoché le bonus offensif nécessaire pour continuer la marche en avant dans cette compétition au long cours. Mais l’ampleur du score, les quatorze essais, le peu de fautes, le triplé de Damian Penaud (cinquième Français à réaliser un triplé en Coupe du monde), ou la réussite au pied de Thomas Ramos (12 sur 13) importent peu au regard de l’autre fait marquant de ce match déjà plié dans les vingt premières minutes. A la 45ème, ce que toute la France du rugby redoutait est arrivé : Antoine Dupont s’est blessé. La tuile ! La belle soirée est gâchée.

🇫🇷🇳🇦 𝐌𝐄𝐑𝐂𝐈 𝐌𝐀𝐑𝐒𝐄𝐈𝐋𝐋𝐄 ! 😍14 essais et une belle victoire ce soir !💪#FRAvNAM #UnisPourUnRêve #RWC2023 pic.twitter.com/al8rrsubtE — France Rugby (@FranceRugby) September 21, 2023

« Ce soir, on a peut-être perdu Antoine »