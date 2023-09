XV de France : Galthié n’a pas oublié Ntamack

La rédaction

Blessé au genou et forfait pour la Coupe du monde, Romain Ntamack était présent ce jeudi au stade Vélodrome pour assister à la troisième rencontre du Xv de France dans cette poule A, contre la Namibie. L’occasion pour l’ouvreur toulousain d‘avoir un échange avec son sélectionneur Fabien Galthié, qui attend son retour en sélection.

C’est le gros coup dur de la préparation. Titulaire indiscutable et considéré comme l’un des meilleurs joueurs à son poste, Romain Ntamack a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou et a dû déclarer forfait pour la Coupe du monde. Il a été remplacé au pied levée par Antoine Hastoy et Matthieu Jalibert, qui était titulaire ce jeudi face à la Namibie.

« Je lui ai écrit avant le match d’ouverture pour lui dire qu’on pensait très fort à lui »

Et Ntamack était au premier rang pour voir ses coéquipiers, puisqu’il était présent au stade Vélodrome de Marseille, où il a reçu un message de son sélectionneur. « Je lui ai écrit avant le match d’ouverture pour lui dire qu’on pensait très fort à lui. Il m’a répondu. Il est solide, il est en place. Il m’a répondu à sa manière » a déclaré Fabien Galthié, sur France 2 . « On a perdu un enfant, on a perdu un champion. Matthieu se lève, Antoine a aussi pris la place. C’est notre capacité d’avancer malgré les coups durs. C’est un coup dur pour nous. Il est déjà passé à l’étape suivante. Ça nous fait plaisir qu’il partage ce match ».

« J’ai essayé de lui dire que tout allait bien, que ce n’était pas très grave, que je reviendrai »