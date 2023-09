EXCLU - XV de France - Dusautoir : «Je ne comprends pas trop cette panique»

Axel Cornic

Figure emblématique du XV de France de ces dernières années et ancien capitaine des Bleus, Thierry Dusautoir était présent à l’évènement XV de Légende organisé par Canon en pleine Coupe du monde. L’occasion pour lui de décrypter avec nous l’actualité des Bleus et surtout le petit coup de froid jeté par la récente prestation face à l’Uruguay (27-12), qui pour la première fois fait trembler les fans du ballon ovale.

C’est peut-être un détail pour vous, mais dans une Coupe du monde un point de bonus ça veut dire beaucoup. Si la victoire était au rendez-vous pour le XV de France face à l’Uruguay, la prestation était plus que passable alors que tout laissait croire à une large victoire. Suffisant pour ébranler quelque peu l’assurance tricolore, en vue de la qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2023.

XV de France : Boudjellal tire la sonnette d’alarme pour Galthié https://t.co/GYvcF4KWCq pic.twitter.com/0a3QmpN43i — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

« Je ne vois pas pourquoi on devrait s’inquiéter plus que cela »

Présent ce mercredi à l’évènement XV de Légende organisé au siège social de Canon, Thierry Dusautoir ne partage pas vraiment ces craintes sur la suite du parcours français. « Je ne comprends pas trop cette panique. Certes ça n’a pas été le meilleur match, on aurait voulu voir l’équipe de France à un autre niveau, mais elle a gagné » a expliqué l’ancien capitaine du XV de France pour Le10sport . « Je ne vois pas pourquoi on devrait s’inquiéter plus que cela ».

« Face à l’Uruguay les enjeux personnels ont peut-être pris le pas sur le collectif »