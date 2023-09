Le XV de France dans la tourmente, il pousse un coup de gueule

Axel Cornic

Grand favori de la Coupe du monde il y a quelque temps, le XV de France a perdu de sa splendeur au fil des mois et ne semble désormais plus imbattable. La récente rencontre contre l’Uruguay n’a fait qu’alimenter ce sentiment, avec une prestation très décevante des hommes de Fabien Galthié.

Il a fallu attendre le deuxième match de poule pour voir le XV de France faire l’objet de critiques en cette Coupe du monde. Face à l’Uruguay (27-12), les Bleus étaient quasiment obligés de rafler un point de bonus qui aurait en quelque sorte déjà validé une qualification pour les quarts de finale. Cela n’a finalement pas été le cas et depuis certains se questionnent sur les véritables chances de cette France d’aller chercher le premier titre mondial de son histoire.

« Ce n'est pas parce qu'on a fait un match de merde que ça remet en cause l'objectif global »

Ce n’est pas le cas de Pascal Papé, qui a refusé de parler de crise en comparant ce XV de France à celui qui a remporté le Grand Chelem en 2022. « Je ne trouve pas cette équipe de France moins forte qu'il y a un an. Ce n'est pas parce qu'on a fait un match de merde (contre l'Uruguay) que ça remet en cause l'objectif global. Même si nous sommes tous frustrés, il faut arrêter d'intellectualiser : ce n'est pas parce que tu prends un peu plus d'essais que ta sérénité a bougé » a déclaré l’ancien deuxième-ligne aux 65 sélections, dans les colonnes de L’Equipe .

« Cette équipe de France ne panique pas »