Coupe du monde de rugby : L’Angleterre va devoir gérer un problème après la compétition

Arnaud De Kanel

L'Angleterre retrouve le sourire grâce à cette Coupe du monde. Le XV de la Rose a remporté ses deux premiers matchs dans une période bien morose pour le rugby anglais. Et cela ne devrait pas s'arranger à la fin de la compétition puisqu'une énorme vague de joueurs s'apprête à quitter le Royaume, notamment pour rejoindre le Top 14.

On ne l'attendait plus mais elle est bien de retour ! En crise avant de démarrer son Mondial, l'Angleterre a enchainé avec une seconde victoire de suite dimanche en faisant tomber le Japon (34-12). Le XV de la Rose se porte mieux et permet en quelques sortes d'éclipser les problèmes auxquels fait face le Premiership. En effet, depuis le Covid, trois gros clubs de la première division anglaise, à savoir les Wasps, Worcester et les London Irish, ont été placés en liquidation judiciaire suite à de gros problèmes financiers. Plusieurs joueurs de la sélection ont donc quitté le championnat et l'exode devrait se poursuivre une fois la Coupe du monde terminée.

Des stars sur le départ

Ce lundi, le Midi-Olympique fait le point sur la situation du XV de la Rose au lendemain de sa victoire sur le Japon. Et les dernières nouvelles ne sont pas bonnes pour le rugby anglais. D'après leurs informations, Kyle Sinckler, Will Stuart, Lewis Ludlam, Alex Mitchell et Elliot Daly seraient sur le point de quitter le Premiership en 2024 pour rallier le Top 14. Les deux premiers intéresseraient Bordeaux-Bègles, Castres, Clermont et Toulon selon le Midi-Olympique . Lewis Ludlam pourrait de son côté rebondir à Castres, Toulon ou au Racing 92. Les potentielles destinations d'Alex Mitchell et d'Elliot Daly ne sont pas encore connues mais les clubs du Top 14 devraient sauter sur l'occasion. Soixante à quatre-vingts autres joueurs devraient également quitter le Premiership pour la France en juin prochain. Une catastrophe pour le rugby anglais car pour rappel, sauf circonstances exceptionnelles, la règle interdit à un joueur anglais évoluant à l'étranger d'être sélectionné.

«Faites ce qui est le mieux pour vous»