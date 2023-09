Coupe du monde de rugby : Exploit historique, une malédiction est brisée

Arnaud De Kanel

C'est certainement l'équipe la plus attachante de cette Coupe du monde de rugby. Portés par un engouement populaire assez impressionnant, les Fidji ont réalisé l'exploit dimanche à Geoffroy-Guichard en faisant chuter l'Australie (15-22). Une victoire historique pour les Fidjiens qui mettent fin à une série de 18 matches sans victoire face aux Wallabies.

Il est là le premier exploit de cette Coupe du monde de rugby 2023. Pas passés loin de faire chuter le Pays de Galles la semaine passée (32-26), les Fidji se sont imposés face à l'Australie ce dimanche (15-22). « C’est un bon match de notre part, nous avons eu le contrôle du ballon et maîtrisé ce que nous voulions. On aurait peut-être pu jouer quelques ballons de plus mais on a eu l’essentiel : une bonne conquête, une bonne défense, et la charnière a bien contrôlé la stratégie. Aujourd’hui, il n’était pas question d’histoire. Il s’agissait de gagner pour continuer d’espérer dans ce tournoi. Plus tard on réalisera ce qu’on a fait mais si on travaille bien, il n’y a pas de raison qu’on n’ait pas les résultats qu’on mérite », confiait Simon Raiwalui après la rencontre. Et si le sélectionneur des Fidjiens préfère omettre la partie historique de ce match, ses joueurs ont pourtant remporté un match qui fera date.

Première victoire depuis 1954 face à l'Australie !

Les Fidji ont réalisé quelque chose de grand dimanche à Geoffroy-Guichard. En effet, les Îliens n'avaient plus battu l'Australie depuis 1954. Une attente longue de 69 ans dans laquelle les deux équipes s'étaient affrontées à 19 reprises pour 18 succès des Wallabies et 1 match nul. Visiblement, cette équipe fidjienne aime écrire l'histoire ces dernières semaines.

Une première victoire contre l'Angleterre