Coupe du monde de rugby : Afrique du Sud, Angleterre et Australie au programme

Arnaud De Kanel

Ce dimanche marquera la suite de la compétition entre l'Afrique du Sud, l'Angleterre, les Fidji ou encore le Japon. Ces quatre nations arrivent avec des arguments à faire valoir et des certitudes dans le jeu quasiment indétronables.

La Coupe du monde de rugby continue ce dimanche et elle nous réserve trois grandes affiches avec la deuxième rencontre des champions du monde sud-africains, le choc entre l'Australie et les Fidji ainsi que celui opposant l'Angleterre au Japon. Une journée riche en rugby et décisive à bien des égards pour toutes ces nations.

Afrique du Sud - Roumanie

Les Springboks ouvriront le bal ce dimanche face à la Roumanie. Difficile vainqueur de l'Ecosse la semaine passée (18-3), l'Afrique du Sud doit désormais faire face à l'adversaire le moins redouté de cette poule B, à savoir la Roumanie, qui reste sur une cruelle défaite 82 à 8 contre l'Irlande la semaine passée. Un nouveau gros morceau attend donc les Roumains. Jacques Nienaber ne prend pas cet adversaire à la légère, une semaine après cette victoire convaincante sur le XV du Chardon. « Il faut prendre un peu de recul avec les matchs de préparation. Je trouve que l’on a tiré beaucoup d’enseignements des matchs de préparation. Trop, certainement. On l’a fait pour la France, pour nous et surtout pour l’Angleterre. On se rend compte aujourd’hui que tous ces enseignements ne sont pas vrais. Tout simplement parce qu’il s’agissait de matchs de préparation qui ne comptaient pour rien, où il n’y avait pas de pression. Maintenant, c’est la Coupe du monde. Et dans ce genre de rendez-vous, il y a beaucoup de pression. On est passés aux choses sérieuses. C’était un match piège contre la cinquième équipe au monde. C’est un pas dans la bonne direction, nous en avions besoin pour sortir de la poule. Notre prochain focus, c’est contre la Roumanie, pas encore l’Irlande. Ensuite, nous allons devoir corriger ce que nous n’avons pas bien réussi aujourd’hui », confiait le sélectionneur des Sud-Af' après la rencontre face à l'Ecosse. Les tenants du titre lanceront cette journée à partir de 15h depuis le Matmut Atlantique de Bordeaux, où sur les antennes de France Télévisions. Jacques Nienaber a procédé à plusieurs changements.



La composition de l'Afrique du Sud : 15. Le Roux ; 14. Williams, 13. Moodie, 12. Estherhuizen, 11. Mapimpi ; 10. Willemse, 9. Reinach ; 7. Smith, 8. Vermeulen, 6. Van Staden ; 5. Orie, 4. Kleyn ; 3. Koch, 2. Mbonambi (cap.), 1. Nche



Les remplaçants sud-africains : 16. Fourie, 17. Kitshoff, 18. Nyakane, 19. Snyman, 20. Wiese, 21. Hendrikse, 22. de Klerk, 23. Kriel.



La composition de la Roumanie : 1. Iulian Hartig 2. Ovidiu Cojocaru 3. Alexandru Gordas, 4. Adrian Motoc 5. Marius Iftimiciuc, 6. Andre Gorin 7. Vlad Neculau 8. Cristian Chirica, (c) 9. Gabriel Rupanu 10. Hinckley Vaovasa, 11. Nicholas Onutu 12. Taylor Gontineac 13. Jason Tomane 14. Tevita Manumua ,15. Marius Simionescu



Les remplaçants roumains : 16. Robert Irimescu, 17. Alexandru Savin, 18. Thomas Cretu, 19. Stefan Iancu, 20. Damian Stratila, 21. Cristi Boboc, 22. Alin Conache, 23. Gabriel Pop

Australie - Fidji

La seconde rencontre de la journée nous réserve un très grand match de rugby. Avis aux puristes, les Fidji, plus revanchards que jamais après leur cruelle défaite face au Pays de Galles la semaine passée (32-26), promettent un beau spectacle face à l'Australie, une nation phare qui rencontre de grandes difficultés ces dernières mois mais qui vient de battre difficilement la Géorgie 35 à 15. Les Wallabies aligneront leur ailier star Mark Nawaqanitawase, lui qui est d'origine fidjienne. En revanche, le capitaine Will Skelton devrait être forfait. « Il a reçu un petit coup à la fin de l'entraînement, donc il subit juste un travail médical supplémentaire maintenant. À ce stade, il est toujours dans l'équipe, et on lui laisse jusqu'au coup d'envoi », maintenait pourtant Eddie Jones devant les médias. La rencontre débutera à 17h45 au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne.



La composition de l'Australie : 15. Donaldson ; 14. Nawaqanitawase, 13. Petaia, 12. Kerevi, 11. Koroibete ; 10. Gordon, 9. White ; 7. McReight, 8. Valeteni, 6. Hooper ; 5. Skelton, 4. Frost ; 3. Slipper, 2. Porecki, 1. Bell



Les remplaçants australiens : 16. Uelese, 17. Schoupp, 18. Nonggorr, 19. Arnold, 20. Leota, 21. Fines-Leleiwasa, 22. Foketi, 23. Vunivalu.



La composition des Fidji : 15. Droasese, 14. Wainiqolo, 13. Nayacalevu (cap), 12. Tuisova, 11. Radradra; 10. Tela, 9. Kuruvoli; 7. Botia, 8. Mata, 6. Tagitagivalu; 5. Ahiwaru, 4. Nasilasila ; 3. Tagi, 2. Matavesi, 1. Mawi.



Les remplaçants fidjiens : 16. Ikanivere, 17. Ravai, 18. Doge, 19. Mayanavanua, 20. Tuisue, 21. Lomani, 22. Botitu, 23. Habosi.

Angleterre - Japon