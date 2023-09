Coupe du monde de Rugby : Il rate un record pour quelques secondes

Axel Cornic

Championne en titre, l’Afrique du Sud est candidate à sa propre succession et pourrait bien rafler un quatrième titre, devenant la première nation à aligner autant de coupes Webb Ellis. Mais c’est l’un des Springboks qui aurait pu établir un nouveau record lors du dernier match face à la Roumanie, qui s’est terminé sur un score fleuve (76-0).

Il ne faisait pas bon d’être Roumain ce dimanche, sur la pelouse du Matmut Atlantique de Bordeaux. La 19e nation mondiale au ranking World Rugby s’est fait littéralement marcher dessus par l’Afrique du Sud, qui occupe la seconde place et qui a remporté le titre mondial il y a quatre ans au Japon. Surnommés « les Chênes », ils n’ont jamais semblé pouvoir inquiéter leurs adversaires et ont finalement terminé la rencontre sans marquer le moindre point.

Reinach a failli battre son propre record

Tout le contraire des Springboks, qui ont enchaîné les essais. Douze au total avec un triplé de l’ailier Makazole Mapimpi et de Cobus Reinach, qui a remplacé Faf de Klerk sur cette rencontre. Le demi-de-mêlée de Montpellier a marqué dès la 3e minute, avant de récidiver à la 9e puis à la 24e… passant à deux doigts de battre son propre record ! Reinach détient en effet le record du « hat-trick » le plus rapide de l’histoire de la Coupe du monde, puisqu’il avait marqué trois essais en 20 minutes et 6 secondes face au Canada en 2019. cette fois il a mis 20 minutes et 41 secondes pour les inscrire face à la Roumanie, soit 35 secondes de trop.

Le bonus offensif le plus rapide de l’histoire

Ce n’est pas le seul fait marquant de cette rencontre, qui est le moment celle avec le plus grand écarte depuis le début de la Coupe du monde. Il a en effet fallu attendre seulement 11 minutes et 13 secondes pour voir l’Afrique du Sud rafler le bonus offensif, ce qui est un nouveau record puisque aucune équipe n’a été aussi rapide dans l’histoire de la Coupe du monde. Si on veut chercher la petite bête on peut tout de même pointer du doigt un point noir chez les Champions du monde en titre qui ont clairement un problème de buteur, avec quatre ratés contre la Roumanie face aux perches, le même nombre que face à l’Écosse lors du premier match (18-3).