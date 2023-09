La Coupe du monde de rugby frappée par un malédiction ?

Arnaud De Kanel

Les blessures s'enchainent dans cette Coupe du monde de rugby. Le XV de France est l'une des équipes les plus touchées avec notamment la perte de Julien Marchand lors du premier match face aux All Blacks. Et décidément, il ne fait pas bon être talonneur durant ce Mondial car deux autres joueurs évoluant à ce poste ont déclaré forfait pour le reste de la compétition.

Une sorte de malédiction frappe la Coupe du monde de rugby de plein fouet et elle concerne les talonneurs. A mi-parcours de leur route vers les quarts de finale, le XV de France, l'Afrique du Sud et l'Ecosse ont perdu leur talonneur titulaire. Un fait assez rare pour être souligné.

Marchand se blesse face aux All Blacks

La première victime de cette malédiction est française et elle se nomme Julien Marchand. Victime d’une lésion musculaire à la cuisse gauche lors de la rencontre face à la Nouvelle-Zélande, le taulier de Fabien Galthié manque au XV de France. A la différence de ses deux autres homologues, sa Coupe du monde n'est pas terminée puisqu'il devrait effectuer son retour face à l'Italie. « Julien a refait des examens. Tout évolue très bien, il est entre les mains du staff médical et de la performance. Ils nous ont remis pas mal de joueurs blessés sur pied. Le match de l’Italie est un objectif pour lui. S’il en a la capacité, il sera sur le terrain, sinon on attendra une semaine de plus », a assuré Laurent Labit dimanche.

Marx se blesse à l'entrainement

La seconde victime à déplorer est sud-africaine. Malcolm Marx s'est en effet blessé à l'entrainement avec les Springboks. Le talonneur des champions du monde en titre est forfait pour le reste du Mondial. « C’est un accident bizarre, ses jambes se sont prises dans celles d’un autre joueur. C’était lors d’une séance de contact, c’était une course en équipe et c’est vraiment dommage. Je ne suis pas certain des caractéristiques de la blessure, mais c’est une blessure sérieuse car il n’est plus disponible pour la Coupe du monde », a confie Jacques Nienaber. Handre Pollard a été appelé pour le remplacer.

Cherry se blesse... en chutant des escaliers !