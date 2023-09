Coupe du monde de rugby : L’Angleterre annonce du lourd

Arnaud De Kanel

On n'arrête plus l'Angleterre dans cette Coupe du monde de rugby ! Tombeur de l'Argentine (27-10) la semaine passée au Vélodrome grâce à un excellent George Ford, le XV de la Rose a dominé le Japon (34-12) ce dimanche. Une belle récompense pour le sélectionneur Steve Borthwick qui estime que son équipe va encore progresser.

L'Angleterre réussi parfaitement ses débuts dans ce Mondial. Alors qu'on ne donnait pas cher de leur peau au vu de leur récentes performances, les Anglais font taire les critiques en réalisant une entame de tournoi parfaite. Loin d'être flamboyant dans le jeu, ce XV de la Rose assure l'essentiel et truste la tête de cette poule D grâce à leur succès bonifié face au Japon (34-12). Steve Borthwick est satisfait de la performance de ses joueurs.

«Les joueurs ont bien joué»

Le sélectionneur du XV de la Rose est beaucoup plus détendu qu'avant le début de cette Coupe du monde. Présent en conférence de presse juste après la victoire, il a fait part de sa satisfaction aux journalistes. « Les joueurs ont bien joué. C’était un match difficile contre les Japonais. Ils avaient un plan tactique très différent que celui que nous pensions, nous avons vu le résultat. En fin de compte, les joueurs ont réussi à concrétiser la victoire. Les Japonais ont tapé au pied 37 fois dans la partie, y a-t-il des précédents dans leurs rencontres passées ? Je ne pense pas. Ça dit beaucoup du défi qui nous a été proposé. Aujourd’hui les Fidji ont mis un essai sur un jeu au pied aussi. Ce qui est important, c’est que les joueurs s’adaptent. On savait que ce serait difficile. Mais nous avons inscrit quatre essais, nous avons le bonus, et ça reflète ce que nous avons construit dans ce match. Nous nous attendions à une rencontre serrée surtout en première période », a déclaré Steve Borthwick. Perfectionniste dans l'âme, il sait pertinemment que son équipe se montrera encore plus redoutable lors des prochains matchs.

«Nous sommes prêts pour ce tournoi, nous avons beaucoup de qualités»