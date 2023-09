Coupe du monde de rugby : Le programme de ce 20 septembre

Arnaud De Kanel

Une nouvelle semaine de compétition démarre ce mercredi 20 septembre en France. Membres du groupe A, celui du XV de France, l'Italie et l'Uruguay s'affrontent ce mercredi soir à l'Allianz Riviera de Nice (17h45). Il s'agit de l'unique rencontre de la journée.

La Coupe du monde de rugby reprend ses droits ! Trois jours après le succès historique des Fidji contre l'Australie, ou encore la nouvelle victoire de l'Angleterre face au Japon, ce sont les membres du groupe A qui vont continuer leur petit bout de chemin. La rencontre du jour oppose en effet l'Italie à l'Uruguay.

Le XV de France dans la tourmente, il pousse un coup de gueule https://t.co/RWfFy85IyS pic.twitter.com/vBF6eYcCNk — le10sport (@le10sport) September 19, 2023

Italie - Uruguay, unique rencontre de la journée

C'est le début d'une nouvelle journée de compétition. Ce mercredi en fin d'après-midi, à 17h45, l'Italie affrontera l'Uruguay. Forcément, la prestation des Teros face au XV de France la semaine passée est sur toutes les lèvres. « Nous avons vu le match France-Uruguay et nous savions ce que l'Uruguay pouvait montrer. C'est une Coupe du monde et chaque match est un défi important. Tout le groupe est concentré et focalisé sur nos objectifs », confiait notamment Marius Goosen. L'entraineur de la défense italienne n'est pas la seul à avoir regardé le dernier match de l'Uruguay. « J'ai vu une équipe très agressive et passionnée, qui s'est battue furieusement sur chaque ballon et qui était physiquement compétitive. Ce sera un match difficile, comme le sont tous les matchs, surtout en Coupe du monde, mais contre cet Uruguay, nous aurons besoin d'une bonne performance de la part de tout le monde pour gagner. C'est une équipe très dangereuse. Nous avons vu jeudi soir ce que l'Uruguay a fait contre la France, ils se battent sur chaque ballon et vous rendent physiquement difficile, et contre une équipe comme celle-là, la rupture devient très importante. Comme nous l'avons toujours fait, nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et jouer notre jeu afin de donner le meilleur de nous-mêmes. Si nous faisons cela, nous obtiendrons le résultat que nous voulons », relève de son côté Sebastian Negri. L'Italie, qui reste sur une victoire face à la Namibie (52-8), devra donc se méfier de cette imprévisible équipe uruguayenne qui arrive plus en confiance que jamais.



L'Uruguay veut en effet contrecarrer les plans de l'Italie qui doit certainement déjà penser à ses deux prochaines rencontres, face à la Nouvelle-Zélande et face au XV de France. Après la rencontre face aux Bleus , le sélectionneur des Teros avait promis de rééditer ce genre de performances. « Nous nous sommes préparés pour cette Coupe du monde, et nous sommes venus pour écrire une page de l’histoire. Nous avons pu montrer aujourd’hui que nous sommes sur la bonne voie. L’élément clé, c’est la confiance de ce groupe, qui croit en lui. Nous avons bien travaillé nos systèmes d’attaque et de défense. Je pense que l’Uruguay, sur cette rencontre, a exprimé son potentiel. Si on arrive désormais à affronter davantage de grandes équipes, avec le niveau qui est le nôtre, nous allons continuer de progresser. Ce match va être déterminant. Quand nous avions vu l'ordre des rencontres lors du tirage au sort, notre objectif était de jouer sur un pied d’égalité avec la France. Nous avons montré que nous pouvions le faire. Nous voulons le reproduire. Nous avons appris pour ne pas commettre les mêmes erreurs contre l’Italie », assurait Esteban Meneses. L'Italie est donc prévenue.

Un Australien au sifflet à Nice

L'Italie et l'Uruguay s'affronteront pour la première fois de leur histoire en Coupe du monde. L'Australien Angus Gardner, qui avait arbitré le choc entre l'Afrique du Sud et l'Ecosse à Marseille, sera au sifflet. L'Allianz Riviera de Nice, ville proche la frontière italienne, accueillera cette rencontre qui sera diffusée sur M6 .

Quatre changements côté italien, deux côté uruguayen