XV de France : Il a réussi son incroyable pari

Arnaud De Kanel

Victime d'une rupture des ligaments croisés face à l'Ecosse lors du dernier Tournoi des VI Nations, Anthony Jelonch s'était fixé l'incroyable défi d'être remis sur pieds pour la Coupe du monde. Le troisième ligne du Stade Toulousain a réussi son pari puisqu'il a été titularise face à l'Uruguay jeudi dernier.

C'est la belle histoire de ce début de Coupe du monde pour le XV de France. Devenu indispensable sous Fabien Galthié, Anthony Jelonch s'était gravement blessé fin février lors du match contre l'Ecosse. Ses chances de disputer le Mondial étaient fortement compromises mais Jelonch n'est pas du genre à abandonner. Le natif de Vic-Fezensac n'est pas fait du même bois que tout le monde. Après son opération, il s'était donc fixé l'objectif de revenir sur les terrains lors de la Coupe du monde. Satisfait de sa rééducation, Fabien Galthié avait donc décidé de le convoquer, malgré le fait qu'il était indisponible face aux All Blacks. La semaine passée, Jelonch a été récompensé de sa résilience puisqu'il était titulaire, et même capitaine, contre l'Uruguay.

XV de France : Polémique autour de Galthié, il sort du silence https://t.co/FwlsiEhc07 pic.twitter.com/AVeFZEIMcY — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

Jelonch réussi son pari

Le troisième ligne du Stade Toulousain était donc de retour après 200 jours de blessure. « Je suis très content de revenir. J’ai douté au début de ma rééducation, mais je savais que j’avais six mois et j’avais en tête cette Coupe du monde. J’ai travaillé très dur ces derniers mois et revenir, en tant que capitaine, c’est une grande fierté pour moi d’être là. Je suis quelqu'un de la campagne, ça aide aussi. Cet objectif m'a aidé à revenir vite et fort. Ça m'aura rendu permis de grandir », confiait-il en conférence de presse après la victoire face à l'Uruguay jeudi. D'ailleurs, il pourrait enchainer contre la Namibie.

Deuxième titularisation à venir pour Jelonch ?