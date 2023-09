Coupe du monde de Rugby : Ntamack out, il donne enfin des bonnes nouvelles

Axel Cornic

Gravement blessé au genou, Romain Ntamack est le grand absent de cette Coupe du monde, avec Matthieu Jalibert et Antoine Hastoy qui ont pris sa place à l’ouverture. A l’occasion de la rencontre face à la Namibie il a fait le voyage jusqu’à Marseille pour ses coéquipiers et donner au passage quelques nouvelles sur son état de santé.

Il devait guider l’attaque française avec Antoine Dupont, mais Romain Ntamack s’est malheureusement blessé au genou lors des matchs de préparation. L’ouvreur toulousain s’est fait opérer et en pleine convalescence, il a décidé de rendre une petite visite au XV de France du côté du stade Vélodrome.

EXCLU - XV de France : «Je ne peux pas imaginer une défaite» https://t.co/gM7eyxOXf5 pic.twitter.com/L3Gyu0tayN — le10sport (@le10sport) September 21, 2023

« Je suis content, ça se passe bien, les kinés sont contents de l’évolution du genou »

Invité sur le plateau de France Télévision , il a donné les dernières nouvelles sur sa récupération. « Ma convalescence ? Ça va, ça fait maintenant 3 semaines. Je suis content, ça se passe bien, les kinés sont contents de l’évolution du genou » a expliqué Romain Ntamack. « On ne s’emballe pas car je n’ai pas vraiment d’échéances très importantes qui vont arriver. Je prends le temps de faire les choses, mais à l’heure d’aujourd’hui, tout va bien ».

« J’ai beaucoup de potes et de vrais amis dans cette équipe »