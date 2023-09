XV de France : Les vérités de Boudjellal sur la polémique Galthié

Thibault Morlain

Dernièrement, Fabien Galthié s’est retrouvé au centre d’une polémique. En effet, s’occupant de jeunes du Stade Français, le sélectionneur du XV de France a tenu des propos très forts pour certains, qui ont alors considéré ces paroles comme déplacées. Depuis, le cas Galthié fait beaucoup réagir et voilà que Mourad Boudjellal a pris la parole sur le sujet, prenant notamment la défense de celui qu’il avait nommé entraîneur à Toulon.

« Mettez-moi les meilleurs joueurs en receveur, arrêtez de me mettre des peintres. Mettez-moi des mecs réveillés, pas les mecs qui dorment en receveurs ! Un mec qui sait jouer au ballon, un mec adroit, pas un manchot ». Ce sont ces propos de Fabien Galthié qui ont fait polémique ces derniers jours. A l’occasion d’un entraînement avec les jeunes du Stade Français, le sélectionneur du XV de France a haussé le ton. Trop au goût de certains. Mais voilà que pour Mourad Boudjellal, la polémique est inutile avec Galthié.

« C’est du second degré »

Pour Eurosport , Mourad Boudjellal est donc revenu sur cette séquence de Fabien Galthié qui fait tant parler. Il a alors expliqué à propos du sélectionneur du XV de France : « Je connais bien Fabien Galthié, je peux vous dire que c’est du second degré. Fabien sait qu’il a les caméras braquées sur lui, il sait qu’il a un personnage à jouer. A priori le rôle de l’entraîneur qui est en colère après un match moyen face à l’Uruguay. Il est dans le second degré. C’est sa façon de faire, c’est son second personnage. Il aime jouer ça. Je pense sincèrement qu’il n’en pense pas un mot, mais qu’il joue un rôle devant les caméras, devant les jeunes. C’est un coquin Fabien. C’est un jeu de scène ».

« Il y a quelques peintres qui font fait des chefs d’oeuvre »