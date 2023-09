Coupe du monde de rugby : Galthié s’emporte contre un journaliste

Alexis Brunet

Par rapport au match face à l'Uruguay, Fabien Galthié a décidé d'opérer douze changements pour la rencontre face à la Namibie. L'arrière Louis Bielle-Biarrey fait partie des trois seuls joueurs à enchaîner les deux matches en tant que titulaire, comme Cameron Woki et Antony Jelonch. Le joueur de l'UBB est préféré à Gabin Villières, mais il ne faut pas penser que ce dernier est rétrogradé dans la hiérarchie, sinon cela pourrait irriter le sélectionneur.

Le XV de France vise la passe de trois face à la Namibie. Les partenaires de Mathieu Jallibert ont déjà gagné leurs deux premiers matches face à la Nouvelle-Zélande et l'Uruguay, et ils espèrent donc en faire de même face aux Welwitschias. En revanche, la composition d'équipe sera loin d'être la même que face à l'Uruguay, ce jeudi au stade Vélodrome.

Galthié justifie la titularisation de Bielle-Biarrey

Contre la Namibie, cela sera le retour de l'équipe premium. Fabien Galthié a opéré douze changements dans sa composition d'équipe. Seulement trois joueurs conservent une place de titulaire à la suite de la rencontre face à l'Uruguay. C'est notamment le cas de Louis Bielle-Biarrey, et le sélectionneur a justifié son choix en conférence de presse, saluant les très bonnes performances de l'arrière de l'UBB. « Ses performances tout simplement. Depuis qu'il est avec nous, elles sont très bonnes. Il mérite donc à nouveau de porter le maillot. Il est venu le chercher en répondant présent à chaque sortie. »

« Faites attention au vocabulaire que vous utilisez »