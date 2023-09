Coupe du monde de rugby : Le XV de France annonce du très lourd

Thibault Morlain

C’est désormais la Namibie qui se dresse sur la route du XV de France dans cette Coupe du monde de rugby. Pour les joueurs de Fabien Galthié, c’est un adversaire largement à la portée. Les Namibiens restent d’ailleurs sur deux cinglantes défaites face à l’Italie et à la Nouvelle-Zélande dans cette Coupe du monde. Forcément, en voyant de tels scores, le XV de France veut également frapper très fort lors de cette rencontre au Vélodrome.

Une nouvelle claque pour la Namibie face au XV de France ? Jusqu’à présent, les gros revers se sont enchainés pour les prochains adversaires des Bleus. En effet, face à l’Italie, la Namibie s’est sévèrement inclinée (52-8). Et face à la Nouvelle-Zélande, ça a été encore plus important puisque les All Blacks se sont amusés offensivement pour finir avec une victoire bonifiée 71-3. C’est désormais au tour du XV de France et forcément, on attend un feu d’artifice offensif de la part d’Antoine Dupont et ses coéquipiers. Et c’est d’ailleurs ce qu’espère également Thomas Ramos, arrière français.

« Ils ont pris beaucoup de points lors des deux premiers matchs, on a aussi envie d’en marquer »

En conférence de presse ce mardi, Thomas Ramos a annoncé la couleur pour cette rencontre entre le XV de France et la Namibie. « On a surtout envie de prendre du plaisir ensemble, tout en respectant la Namibie. Ils ont pris beaucoup de points lors des deux premiers matchs, on a aussi envie d’en marquer nous aussi mais ça passera par respecter notre jeu, d’être patient. Ce n’est pas en jetant les ballons partout qu’on parviendra à les franchir. On a tous envie de progresser au sujet de notre système offensif, on s’est fixé pour objectif d’être bons sur notre attaque », a-t-il d’abord lâché, espérant que le XV de France marquera donc beaucoup de points.

« On n’est pas en compétition avec les All Blacks à ce sujet »