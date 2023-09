Coupe du monde de Rugby : Le XV de France se perd avant un match

Axel Cornic

Présent en conférence de presse ce mardi, Fabien Galthié a annoncé le XV titulaire qui affrontera la Namibie ce jeudi, au stade de Vélodrome de Marseille. Une enceinte qui a rappelé des souvenirs au sélectionneur du XV de France, qui a raconté une expérience assez surprenante vécue dans la ville phocéenne.

Habitués à jouer au Stade de France, les Bleus ont profité des matchs de préparation et de cette Coupe du monde pour faire le tour du territoire français allant notamment à Saint-Étienne ou encore à Lille. Ce jeudi, ce sera à Marseille, dans un Vélodrome qui a souvent été synonyme de très bons souvenirs pour le XV de France.

Coupe du monde de Rugby : Une révolution est au programme ? https://t.co/gpi9VStGhA pic.twitter.com/UhrmqcWr8b — le10sport (@le10sport) September 19, 2023

Galthié fan du Vélodrome

Interrogé sur cette rencontre à Marseille, Fabien Galthié a avoué être très attaché au stade Vélodrome. « J'adore, je suis fan » a déclaré le sélectionneur du XV de France, lors de la conférence de presse de ce mardi. « Je n'ai que des grand souvenirs, je n'ai pas un mauvais souvenir au Vélodrome contre les Blacks, l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Angleterre en tant que joueur. Avec Montpellier il y a eu une demi contre le Racing, une victoire avec Toulon contre Toulouse, avec l'équipe de France actuelle contre l'Afrique du Sud ».

« Une fois, on s'était perdu »