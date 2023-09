Coupe du monde de Rugby : Galthié annonce une mauvaise nouvelle

Axel Cornic

Ce mardi, Fabien Galthié a annoncé l’équipe qui affrontera la Namibie au stade Vélodrome de Marseille, pour la troisième rencontre de la phase de poules. Tous les cadres sont tous de retour après le turn-over opéré contre l’Uruguay, sauf Grégory Alldritt, qui aurait été ménagé à cause d’une gêne ressentie à un genou.

L’affiche ne fait pas rêver, mais la rencontre de ce jeudi face à la Namibie revêt une importance particulière pour le XV de France. Sans le point de bonus offensif pris face à l’Uruguay (27-12), Fabien Galthié va devoir sortir le grand jeu pour définitivement chasser le fantôme d’une catastrophique deuxième place de la poule A ou encore pire, d’une élimination prématurée.

Le XV titulaire aligné face à la Namibie

Les stars mises au repos face à l’Uruguay sont donc de retour et on retrouve Antoine Dupont à la mêlée, avec à ses côtés Matthieu Jalibert au poste de numéro 10. Mais la vraie bonne nouvelle est le retour de deux cadres du XV de France qui vont disputer leurs premières minutes lors de cette Coupe du monde avec Jonathan Danty qui retrouve sa place au centre et Cyril Baille, qui est titularisé au poste de pilier gauche.

« Alldritt a eu une petite gêne au genou »