Coupe du monde de Rugby : Galthié sort l’artillerie lourde, c’est validé

Axel Cornic

Après avoir fait tourner face à l’Uruguay (27-12), Fabien Galthié va remettre son équipe type ce jeudi, face à la Namibie. C’est en tout ce qui se dit depuis quelques jours, avec les stars du XV de France qui vont donc reprendre du service avant le dernier match de la poule A face à l’Italie, qui fait pour le moment figure de finale.

Fini les test, on repasse aux choses sérieuses. Le match face à l’Uruguay n’a pas convaincu, avec notamment un point de bonus qui a échappé aux Français et Fabien Galthié ne souhaite plus prendre de risque. Antoine Dupont et le reste des cadres vont donc faire leur grand retour face à la Namibie, ce jeudi (21h).

« Je pense que c'est la bonne décision »

Pour Pierre Berbizier, c’est la meilleure idée à ce stade de la Coupe du monde. « Je pense que c'est la bonne décision » a expliqué l’ancien capitaine et sélectionneur du XV de France, dans les colonnes de L’Equipe . « Il faut très vite lever les doutes du dernier match contre l'Uruguay (27-12). Ça doit être un de leurs objectifs. Il faut aussi éviter que les cadres perdent le rythme puisque le match de l'Italie est quinze jours plus tard. Pour cette double raison, il me semble bon qu'ils reviennent sur le terrain ».

« Un mois sans jouer ça m'aurait paru beaucoup »

« On perd vite le rythme dans la compétition. C'est bon d'avoir un rythme plutôt régulier. Un mois sans jouer ça m'aurait paru beaucoup » a poursuivi Berbizier, finaliste de la première édition de la Coupe du monde en 1987. « Je n'ai pas tous les éléments des entraînements et il faut aussi tenir compte des temps d'efforts et tout ce qu'ils ont fait comme travail, mais sur le principe, la coupure aurait été à mon sens préjudiciable car trop longue ».

« A certains postes, il y a des interrogations »