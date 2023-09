Le XV de France est prévenu, l’Afrique du Sud rappelle son arme fatale

Axel Cornic

Véritablement impressionnants, les Springboks ont une nouvelle fois envoyé un signal fort à la planète rugby ce week-end, avec une très large victoire sur la Roumanie (76-0) et se présente comme un sérieux candidat à sa propre succession. Mais les Champions du monde en titre ont tout de même un point faible… ou plutôt l’avaient, puisqu’ils l’ont réglé après le forfait d’une de leurs stars.

Avant la Coupe du monde, le XV de France était annoncé comme l’un des grands favoris pour le titre. Mais la donne a totalement changé depuis le début de la compétition, puisque ce n’est pas la France l’équipe la plus convaincante. Les Irlandais ont en effet montré une énorme maîtrise lors de leurs deux premiers matchs, mais ce sont surtout les Sud-Africains qui ont choqué la planète ovale.

Un problème de buteur

Monstres physiques, les Champions du monde ont commencé par fracasser l’Écosse avec leur habituel jeu d’avant (18-3), avant de ne faire qu’une bouchée de la modeste équipe de Roumanie. Mais tout n’est pas parfait, puisque la plupart des observateurs ont remarqué que les Springboks manquent cruellement d’un véritable buteur, ce qui est indispensable quand on vise le titre et surtout les matchs couperet du mois d’octobre. L’ouvreur Mannie Libbok est très critiqué sur cet aspect de son jeu et ni Faf de Klerk ni Damian Willemse ne semblent pouvoir faire mieux pour le moment.

Handré Pollard débarque

La situation va totalement changer, puisque l’Afrique du Sud a fait appel à un véritable spécialiste, avec Handré Pollard. Suite au forfait de Malcolm Marx, les Springboks auraient pu faire appel à un autre talonneur pour le remplacer en cette Coupe du monde, mais finalement ils sont plutôt opté pour l’ancien ouvreur de Montpellier. Ce dernier était du dernier titre au Japon en 2019 et semble avoir récupéré de sa blessure au mollet, qui lui avait initialement valu de ne pas être convoqué pour cette Coupe du monde. Pas vraiment une bonne nouvelle pour Fabien Galthié et le XV de France, qui pourraient croiser la route de l’Afrique du Sud en quart de finale.