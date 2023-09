Une star du XV de France lâche une annonce sur l’OM

Thibault Morlain

Après la Nouvelle-Zélande et l’Uruguay, le XV de France va désormais affronter la Namibie. Et pour ce troisième match de la Coupe du monde, les joueurs de Fabien Galthié vont évoluer sur la pelouse du Vélodrome, à Marseille. Avant cette rencontre, Thomas Ramos a d’ailleurs été interrogé sur le fait de jouer dans l’enceinte marseillaise, l’occasion pour lui de faire une confidence à propos de l’OM.

La Coupe du monde de rugby continue pour le XV de France. Ce jeudi, la bande à Antoine Dupont affrontera la Namibie pour son troisième match. Et les Bleus vont découvrir un nouveau stade du Mondial : le Vélodrome. Le XV de France a ainsi pris la direction du sud de la France et de Marseille pour cette rencontre face à la Namibie. Dans la stade de l’OM, l’ambiance promet d’être folle pour les internationaux français.

XV de France : Un retour en fanfare est annoncé ! https://t.co/ABMsIj5m2u pic.twitter.com/0MuqunOaei — le10sport (@le10sport) September 19, 2023

« Je ne suis pas fan de l’OM »

Présent en conférence de presse ce mardi, Thomas Ramos, arrière du XV de France et du Stade Toulousain, a évoqué le fait que les Bleus vont jouer au Vélodrome face à la Namibie. A cette occasion, le protégé de Fabien Gatthié a fait une annonce concernant l’OM, lâchant alors : « Déjà, je ne suis pas fan de l’OM, donc je ne peux pas trop dire ça par rapport au club que je supporte (sourire) ».

« On a tous hâte de revenir au Vélodrome »