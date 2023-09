XV de France : Un retour en fanfare est annoncé !

Axel Cornic

Face à la Namibie, Fabien Galthié devrait aligner la grosse équipe, mais surtout récupérer deux cadres avec Jonathan Danty et Cyril Baille. Ce dernier s’était blessé au mollet lors des matchs de préparation et sera titulaire à gauche de la mêlée, pour un come-back qui s’annonce fracassant selon l’entraîneur des avants William Servat.

Après la victoire face à la Nouvelle-Zélande (27-13), on se disait que Fabien Galthié allait pouvoir faire reposer ses cadres au moins jusqu’au dernier match de poule face à l’Italie. Mais le léger accroc contre l’Uruguay (27-12) et le point de bonus offensif que le XV de France a laissé passer ont tout remis en question, avec le stars de retour plus tôt que prévu.

Coupe du monde de Rugby : Le XV de France s’est fait peur https://t.co/yCVuid798R pic.twitter.com/Ro5jn2Xobo — le10sport (@le10sport) September 19, 2023

Les cadres de retour face à la Namibie

Car pour la première fois, le scénario catastrophe d’une élimination du XV de France dès la phase de poules est possible ! Car la Nouvelle-Zélande a fait le plein de points et l’Italie doit encore disputer sa seconde rencontre, alors qu’elle a seule trois points de retard par rapport à la France. La Namibie semble être largement à la portée des Bleus , mais pour rappel le dernier match face à la Squadra Azzurra ne s’est pas forcément bien passé pour les hommes de Fabien Galthié, qui se sont fait une petite frayeur (24-29).

« J'ai l'impression qu'il est mieux qu'avant sa blessure »