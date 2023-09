Coupe du monde de Rugby : Le XV de France reçoit un avertissement !

Alexis Brunet

Jeudi soir, le XV de France va affronter la Namibie au stade Vélodrome. À cette occasion, les hommes de Fabien Galthié voudront rendre une bien meilleure copie que face à l'Uruguay. Cela ne sera pas facile car ils vont tomber sur un adversaire qui sera très motivé, et qui voudra marquer peut-être ses premiers points dans la compétition, comme l'a affirmé Pine Penaar, entraîneur adjoint de la Namibie chargé de la défense.

Une semaine après sa victoire face à l'Uruguay, le XV de France va disputer son troisième match de poule face à la Namibie, ce jeudi. Les Bleus partent largement favoris, dans cette confrontation, car la Namibie n'est que 21ème au classement World Rugby, alors que la France est 3ème. Les joueurs de Fabien Galthié comptent déjà deux victoires dans la compétition, alors que les Welwitschias sont toujours à la recherche de leur premier point.

«Jouer contre la France est un grand privilège»

La Namibie aura donc fort à faire si elle veut venir à bout du XV de France. Interrogé en conférence de presse, Pine Penaar, entraîneur adjoint de la Namibie chargé de la défense, a affirmé que cela était un grand honneur de jouer contre la France sur son sol, et il espère que ses joueurs auront appris de leurs erreurs. « Jouer contre la France, sur son sol, est un grand privilège, un grand honneur et nous allons relever ce défi (…) nous voulons nous assurer que toutes les leçons apprises contre l'Italie et la Nouvelle-Zélande ont été prises en compte et, dans cette perspective, nous aimerions faire une belle performance. »

La Namibie s'attend à un XV de France très motivé