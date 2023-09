Avec lui, le XV de France peut gagner la Coupe du monde de rugby

Thibault Morlain

Blessé durant la préparation du XV de France, Cyril Baille a manqué les deux premières rencontres de la Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande et l’Uruguay. Mais voilà que le première ligne des Bleus va faire son grand retour face à la Namibie ce jeudi. En effet, le joueur du Stade Toulousain sera titulaire pour cette rencontre. Un retour de Baille qui va faire énormément de bien pour le XV de France, surtout dans l’optique d’aller cherche le titre de champion du monde.

Ce mardi, Fabien Galthié s’est présenté en conférence de presse pour annoncer la composition du XV de France pour affronter la Namibie. Après avoir fait tourner contre l’Uruguay, le sélectionneur des Bleus a annoncé le retour des stars comme Antoine Dupont et Gaël Fickou. Mais ce n’est pas tout. Le XV de France enregistre également les précieux retours des blessés avec Jonathan Danty et Cyril Baille, eux qui seront titulaires pour affronter la Namibie après avoir loupé la Nouvelle-Zélande et l’Uruguay.

Le XV de France dans la tourmente, il pousse un coup de gueule https://t.co/RWfFy85IyS pic.twitter.com/vBF6eYcCNk — le10sport (@le10sport) September 19, 2023

« Pour être champions du monde, les Bleus ont besoin de lui »

En première ligne, Cyril Baille va donc reprendre sa place avec le XV de France. Un retour très important si l’on en croit Sylvain Marconnet, ancien international français. « Pour être champions du monde, les Bleus ont besoin de lui. Il a énormément progressé depuis ses débuts avec le XV de France. Pour moi aussi, il est devenu une référence mondiale. C’est le meilleur pilier gauche de la planète. Au-delà de ses capacités, il y a ce rôle qu’il joue au sein du groupe. Avec Antoine Dupont, Julien Marchand, Anthony Jelonch et Grégory Alldritt, ils forment l’épine dorsale de cette équipe. Ils sont comme les cinq doigts de la main. Quand l’un est sur le flanc, ça fait du mal aux autres. Mais, quand ils sont ensemble, ils sont encore plus forts », a-t-il assuré au Parisien à propos de Cyril Baille.

Dupont et le retour de Baille