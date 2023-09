Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur France - Namibie

Arnaud De Kanel

Une nouvelle journée de Coupe du monde démarre ce jeudi et le Xv de France est mis à l'honneur. Pour leur troisième match dans cette poule A, les Bleus affronteront la Namibie au Stade Vélodrome de Marseille à 21h.

C'est le dernier match des Bleus avant deux semaines sans rien. Ce jeudi soir, le XV de France affronte la Namibie au Stade Vélodrome et les hommes de Fabien Galthié n'ont pas d'autres choix que de frapper fort pour marquer les esprits comme ont pu le faire tout les autres favoris de la compétition face au petit Poucet de leur groupe.

Le XV de France doit marquer les esprits

L'Italie est venue à bout de l'Uruguay mercredi soir et elle oblige donc le XV de France à l'emporter avec le bonus. Dans tous les cas, les Bleus n'avaient pas d'autres choix que de marquer les esprits, qu'importe le résultats des Italiens. En effet, parmi les grosses équipes en lice dans cette Coupe du monde, la France est la seule qui ne s'est pas imposée sur un score fleuve face à une petite nation. Avant de se reposer pendant deux semaines, les Bleus doivent laisser un souvenir fort de leur prestation. La Namibie, une équipe qui est habituée aux défaites historiques, est l'adversaire adéquate pour cela. « On a surtout envie de prendre du plaisir ensemble, tout en respectant la Namibie. Ils ont pris beaucoup de points lors des deux premiers matchs, on a aussi envie d’en marquer nous aussi mais ça passera par respecter notre jeu, d’être patient. Ce n’est pas en jetant les ballons partout qu’on parviendra à les franchir. On a tous envie de progresser au sujet de notre système offensif, on s’est fixé pour objectif d’être bons sur notre attaque », prévenait notamment Thomas Ramos en conférence de presse.

Face à «des bouchers», Boudjellal annonce «des blessés importants» pour le XV de France https://t.co/FeDoR4ev4u pic.twitter.com/WpyAMWRZZU — le10sport (@le10sport) September 21, 2023



En face, la Namibie ne veut pas être ridicule. Elle compte jouer son va-tout même si elle est tout sauf favorite de cette rencontre. « Jouer contre la France, sur son sol, est un grand privilège, un grand honneur et nous allons relever ce défi (…) nous voulons nous assurer que toutes les leçons apprises contre l'Italie et la Nouvelle-Zélande ont été prises en compte et, dans cette perspective, nous aimerions faire une belle performance », assurait Pine Penaar, l'entraineur adjoint de la défense namibienne.

Horaire et diffusion TV de France-Namibie

Le coup d'envoi sera donné à 21h00 depuis le Stade Vélodrome de Marseille. Comme pour toutes affiches de cet horaire, c'est TF1 qui sera en charge de la diffuser

Les compositions pour France-Namibie

La composition du XV de France : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Dupont (cap) ; 7. Ollivon, 8. Jelonch, 6. Cros ; 5. Flament, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Baille.



Les remplaçants français : 16. Bourgarit, 17. Wardi, 18. Aldegheri, 19. Taofifenua, 20. Boudehent, 21. Couilloud, 22. Moefana, 23. Jaminet



La composition de la Namibie : 15. Van der Berg ; 14. Mouton, 13. Deysel (cap.), 12. Burger, 11. Greyling ; 10. Loubser, 9. Theron ; 7. Retief, 8. Gaoseb, 6. Katjijeko ; 5. Ludick, 4. Tjeriko ; 3. Coetzee, 2. Van der Westhuizen, 1. Sethie.



Les remplaçants namibiens : 16. Nortje, 17. Benade, 18. Shifuka, 19. Van Lill, 20. Hardwick, 21. Blaauw, 22. Izaacs, 23. Rossouw.